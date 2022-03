Test Creative SXFI Carrier : une barre de son efficace bien qu’incomplète

7,5/10 Creative SXFI Carrier 999,99€ > Creative On aime Bonne qualité audio

Connectivité complète

Format compact

Compatibilité eARC

Caisson de basses efficace

Clareté des dialogues On n’aime pas Pas de support DTS:X

Pas de Wi-Fi

Pas d'ajout possible de satellites arrières

Télécommande non rétro éclairée Verdict : Cette barre de son compacte délivre un son 5.1.2 convaincant, avec des basses percutantes, et dispose d’une connectique adaptée aux consoles de jeu de dernière génération (deux ports HDMI 2.1). D’autre part, elle est fournie avec un casque sans fil qui constitue un bon complément lorsqu’on ne peut pas faire trop de bruit. Toutefois, elle se heurte à de nombreux appareils haut de gamme concurrents, qui offrent souvent – pour un prix d’environ 1000 euros – un équipement plus complet (Wi-Fi, DTS:X, etc.), et parfois évolutif.

La marque Creative est bien connue des geeks, qui s’intéressent aux matériels informatiques depuis quelques dizaines d’années, pour ses cartes son et ses enceintes pour PC. Pour tenter de convaincre ses fans dans le domaine du Home Cinéma, le constructeur propose également des barres de son. D’ailleurs, le modèle Creative Stage V2 a su séduire de nombreux utilisateurs et plusieurs rédactions par ses capacités et son tout petit prix, ce qui lui a permis de figurer dans notre comparatif sur les meilleures barres de son.

Depuis quelques mois, Creative commercialise la SXFI Carrier, une barre de son compatible avec la technologie Atmos, particulièrement compacte et qui supporte également la technologie Super X-Fi, qui permet de bénéficier d’effet Surround 3D avec le casque Creative SXFI Theater.

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Ce dernier est d’ailleurs livré gratuitement avec la barre de son, alors qu’il est normalement commercialisé 199 €. Pour 999,99 €, on profite donc d’une barre de son Atmos 5.1.2 et d’un casque, pour continuer de regarder films et séries sans gêner sa famille ou ses voisins.

La concurrence est particulièrement rude dans le domaine des barres de son. Elle comprend des produits réalisés par Samsung, LG (SN10Y), Sony (HT-ZF9), Sonos (Arc) ou Bose (Smart Soundbar 900). On peut citer en particulier la Samsung HW-Q950A, qui – lorsqu’elle est proposée en promotion comme c’est le cas actuellement – se retrouve commercialisée au même prix que la barre de Creative alors que ses fonctionnalités sont plus riches (Atmos et DTS:X, Bluetooth et Wi-Fi, satellites arrières en standard).

Compacte, mais elle a du coffre

Première caractéristique physique appréciable, la Creative SXFI Carrier est plutôt compacte. en effet, elle ne mesure que 88 x 12,8x 7,6 cm. Elle peut donc facilement être installée sur un meuble de taille moyenne, devant une télévision de 50 ou 55 pouces. Et même elle n’est pas être particulièrement fine, elle ne devrait néanmoins pas bloquer le passage des ondes infrarouges envoyées par la télécommande de la TV, sauf si cette dernière possède un pied qui la place très près du meuble.

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Elle est complétée par un caisson de basses, qui est présenté par le constructeur comme « trompeusement petit » ! C’est très trompeur, en effet, car le haut-parleur de 10 pouces est placé dans un boîtier plus gros que le caisson de la barre HW-Q90R/ZT de Samsung (Dolby Atmos elle aussi). En effet, il mesure 22,5 x 43 x 45 cm (contre 20,5 x 40,3 x 40,3 mm pour le caisson de 8 pouces de Samsung).

Les deux éléments combinés délivrent une puissance de 450 W (dont 200 W juste pour le caisson de basses). Autant dire que la barre de son est en mesure de délivrer un son capable de mettre une certaine ambiance dans un grand salon !

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En matière de connecteurs, la Creative SXFI Carrier est plutôt bien fournie. Elle comprend les entrées / sorties suivantes :

Deux connecteurs HDMI 2.1 , auxquels s’ajoute une sortie HDMI compatible eARC, qui permet de restituer les ambiances sonores Atmos transmises par les appareils connectés aux connecteurs HDMI de la TV (si celle-ci dispose également d’un connecteur HDMI eARC !). Les deux entrées HDMI sont parfaites pour les possesseurs de consoles de jeu de dernière génération, qui peuvent les brancher à la barre de son, afin de bénéficier de sa qualité audio, tout en faisant transiter vers la TV les signaux vidéo jusqu’en 4K avec 120 images par seconde (et jusqu’à 8K en 30 Hz).

, auxquels s’ajoute une sortie HDMI compatible eARC, qui permet de restituer les ambiances sonores Atmos transmises par les appareils connectés aux connecteurs HDMI de la TV (si celle-ci dispose également d’un connecteur HDMI eARC !). Les deux entrées HDMI sont parfaites pour les possesseurs de consoles de jeu de dernière génération, qui peuvent les brancher à la barre de son, afin de bénéficier de sa qualité audio, tout en faisant transiter vers la TV les signaux vidéo jusqu’en 4K avec 120 images par seconde (et jusqu’à 8K en 30 Hz). Un connecteur USB A, spécifiquement destiné à la connexion du récepteur sans fil du casque SXFI Theater de Creative (qui est offert rappelons le avec la barre de son).

Une entrée numérique optique.

Un port USB C, pour une connexion directe à un ordinateur ou un smartphone.

Deux sorties analogiques auxiliaires jack 3,5 mm (une à l’arrière et une à l’avant), toujours pratiques pour brancher un casque filaire

Une entrée analogique pour caisson de basses (si, pour une raison ou une autre, on ne peut l’exploiter en Bluetooth).

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La Creative SXFI Carrier est équipée des traditionnelles touches de contrôle, pour la mettre sous tension / hors tension, modifier le volume, modifier la source ou le mode audio et pour activer le mode SXFI.

Le tout est complété par des leds frontales qui procurent des indications sur la source sélectionnée ou le mode audio actif. Il est toutefois possible de les désactiver, par l’intermédiaire de la télécommande ou de l’application pour smartphones.

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme toutes les barres de son aujourd’hui, la SXFI Carrier est compatible Bluetooth 5.0, ce qui permet de s’y connecter facilement avec un smartphone ou un ordinateur portable, afin d’écouter de la musique.

En revanche, on peut regretter que le Wi-Fi ne soit pas à l’ordre du jour. Rien n’est donc prévu pour accéder directement à ses services de streaming audio (Spotify, Deezer, etc.), ou pour intégrer l’enceinte dans un système plus vaste, multiroom, dans lequel elle pourrait fonctionner en coordination avec d’autres enceintes reliées à la box Internet, dans la même pièce ou dans des pièces différentes. On ne peut donc pas non plus bénéficier des fonctions Chromecast, Apple Airplay, ou des services des assistants « intelligents », tels Amazon Alexa ou celui de Google.

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Autre point regrettable, il n’est pas possible de faire évoluer la barre de son en lui ajoutant des satellites arrières, ce qui aurait permis d’obtenir des effets Surround plus convaincants. Compte tenu de son prix, c’est une option qui aurait pu intéresser les utilisateurs. La barre de son LG SN10YG, proposée elle aussi à 999 €, peut fonctionner avec un kit optionnel comprenant deux petites enceintes supplémentaires pour la restitution des canaux latéraux. Avec ces dernières, la barre LG forme au final un ensemble de type 7.1.2. Quant à la HW-Q950A, elle est directement commercialisée avec ces satellites arrière…

Une télécommande fonctionnelle, sans plus

La télécommande fournie avec la SXFI Carrier s’avère complète et son utilisation est des plus intuitives. Elle arbore toutefois un design basique, avec des touches non rétro éclairées, comme peuvent l’être celles de certaines barres de son haut de gamme (c’est tout de même pratique pour couper le son en urgence par exemple lorsque le salon est plongé dans l’obscurité).

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Ainsi, les huit premiers boutons permettent de sélectionner la source (TV / HDMI eARC, HDMI 1 et 2, USB). Les deux suivants servent à modifier la luminosité du panneau d’affichage LED et d’obtenir des informations sur, par exemple, le type de flux audio qui est reçu par la barre de son : PCM, Dolby Digital, Atmos, etc.

On trouve ensuite l’anneau de pilotage audio (volume, piste avant/arrière, lecture/pause) ainsi que les touches permettant de retourner au Menu et à l’option précédente. Elles sont suivies des indispensables touches pour sélectionner le mode audio et modifier le niveau des basses.

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les trois touches suivantes permettent d’indiquer si on désire que le son soit joué par la barre ou redirigé vers le casque, en activant éventuellement la technologie SXFI.

Enfin, les six dernières touches sont personnalisables par l’intermédiaire de l’application, afin de réaliser plusieurs opérations d’une seule pression. Par exemple, pour écouter de la musique lue sur son smartphone depuis Spotify, on peut configurer la touche C1 pour se placer en mode Bluetooth, dans le mode Musique, avec des basses percutantes. Si on désire jouer ou regarder une série, tard le soir, on peut indiquer la source HDMI 1 (Lecteur Blu-ray ou console) et diriger le son vers le casque, en activant le mode Super X-FI, pour bénéficier d’une spatialisation optimale.

Compressed by jpeg-recompress

Si on désire se passer de télécommande, il est possible de télécharger l’application Creative, en scannant le QR code indiqué dans la documentation (pour iOS et Android).

On y retrouve toutes les options accessibles sur la télécommande : choix de la source audio, sélection de la sortie audio (haut-parleurs de la barre ou casque SXFI, choix du mode audio, activation du mode Super X-Fi (pour le casque) et personnalisation des boutons C1…C6 de la télécommande (choix du mode audio, de la source, activation de la technologie X-FI et de la puissance des basses). En plus de tout cela, l’application propose une option de calibration de la barre de son. Toutefois, la procédure n’a rien d’automatique, comme cela est le cas sur d’autres barres de son haut de gamme. En effet, en l’occurrence, la démarche à suivre est très succincte puisqu’elle consiste juste à indiquer la position de l’utilisateur par rapport à la barre ! Enfin, l’application ne propose pas d’égaliseur, ce qui aurait pu être intéressant…

Un son Surround de qualité, avec des dialogues clairs

La barre de son Creative SFXI Carrier délivre un son Surround Dolby Atmos de type 5.1.2. Certains pourront regretter son incompatibilité avec le standard concurrent, le DTS:X. Pour délivrer un son convaincant, elle intègre 7 haut-parleurs, en plus du sub woofer :

3 haut-parleurs frontaux (voie gauche, voie droite et canal spécifique pour les dialogues).

2 haut-parleurs aux extrémités de la barre pour les effets Surround latéraux.

2 haut-parleurs orientés vers le plafond pour les effets Surround 3D des bandes-son Dolby Atmos.

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En plus du mode audio Neutre, le mode Cinéma permet de recréer les ambiances complexes de certains films. On apprécie alors les capacités de la barre. Le son s’avère puissant, et néanmoins agréable et précis à souhait. Le caisson délivre quant à lui des basses très intenses, percutantes. A utiliser avec une très grande modération si on est en appartement, sous peine de voir débarquer les voisins du dessous en pleine soirée…

Certes, les effets Surround verticaux du mode Dolby Atmos dépendent beaucoup de la configuration du salon – position de la TV, position du canapé / fauteuil, meubles de la pièce, etc. – et de la qualité de la bande-son du film. Au final, la plupart du temps, on est plus impressionné par les effets sonores latéraux, qui sont parfaitement audibles dans certaines scènes où le spectateur est plongé au cœur de l’action.

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, on apprécie la très bonne gestion du canal central dédié aux dialogues. Les voix sont parfaitement audibles à tout moment. On note qu’il n’est pas possible de modifier le volume de ce canal audio (ni via la télécommande ni par l’intermédiaire de l’appli). En outre, l’incontournable mode Nuit s’avère efficace. En réduisant considérablement les basses, il permet de se passer du casque sans pour autant faire trembler les murs.

En mode Musique, la SXFI Carrier délivre un son qui met assez peu l’accent sur les aigus en règle générale, mais plus sur les basses ! Il suffit de modifier les réglages dans l’égaliseur sur son ordinateur ou dans une application comme Spotify pour mettre les aigus un peu sur le devant de la scène. Enfin, le mode SuperWide permet de donner de l’ampleur à sa musique, ce qui peut être intéressant pour les enregistrements réalisés en live par exemple.

Casque SXFI Theater : la technologie Super X-Fi en action

La barre de son Creative SXFI Carrier est dotée d’un port USB A destiné à recevoir l’adaptateur USB qui va transmettre le son vers le casque SXFI, fourni gratuitement rappelons le. Ce dernier fonctionne sans fil, grâce à des ondes radio en 2,4 GHz (ou via une connexion filaire analogique). Lors de nos tests, nous avons pu constater l’absence de latence entre le son et les images.

Creative SFXI Carrier – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le SXFI Theater exploite la Technologie Super X-FI, qui permet d’obtenir un rendu audio Surround 3D virtualisé et surtout personnalisé. Pour en profiter pleinement, une application vous propose d’analyser trois photos de votre visage et de vos oreilles, afin d’affiner les réglages dans les moindres détails. Et si cette démarche peut laisser dubitatif, force est de constater que le résultat s’avère des plus convaincants en pratique lorsqu’il s’agit de regarder des films. Cette technologie peut être mise à profit également pour bénéficier d’une ambiance sonore d’excellente qualité en jouant.

Bon point, malgré son poids assez élevé, le casque SXFI offre un bon confort d’utilisation. Ses oreillettes en cuir souple sont entourées d’une bande de led, dont la couleur est configurable par l’intermédiaire associée au casque. D’autre part, son micro est amovible (un bouton permet de le désactiver). Enfin, Creative annonce une autonomie de 30 heures (la batterie se recharge par l’intermédiaire d’un port USB C).