Test de Via Magica, le jeu de société qui réinvente le bingo !

Augustus avec un nouveau thème, voilà Via Magica, un jeu de type bingo où il faut réussir la cristallisation pour obtenir son diplôme de magie. OUvrir les portails, attraper les animus et capturer leur énergies, voilà le plan de ce jeu dynamique et simple à jouer.

8/10 Via Magica 22,50€ On aime Zéro temps mort, tout le monde joue en même temps

Des règles ultra accessibles

Le travail des 7 différents illustrateurs On n’aime pas Qui dit Bingo dit hasard… Un jeu familial où il faut donc savoir perdre Verdict : Via Magica est une adaptation d’Augustus, jeu du même éditeur. Il en reprend le concept, avec des règles simples et accessible, mais un thème totalement différent. Diablement beau, c’est un jeu familiale rapide que l’on prendra plaisir à sortir entre amis ou avec des enfants. Idéal pour les impatients, il se joue sans temps mort, chaque joueur jouant en même temps. Les apprentis magiciens pourront regretter la large part laissée au hasard. Cependant, Via Magica impose de vrais choix tactiques qui font pencher la balance. Avec son thème d’heroic fantasy bien senti et son dynamisme, c’est un jeu qui mettra clairement une bonne ambiance. plus Nombre de joueurs de 2 à 6 Age dès 8 ans Durée d'une partie 20 minutes Editeur Hurricane Games Auteur Paolo Mori Illustrateurs Collectif Fiche technique +

Note de prix : Ludum.fr propose actuellement une offre 2 jeux achetés, le troisième offert (code 3POUR2) ou 3 jeux achetés, le quatrième offert (code 4POUR3). Via Magica entre dans ces promos qui permettent de grossir sa ludothèque pour les vacances.

Ah les soirées Bingo de mamie ! Que de souvenirs mémorables, bien qu’ils ne soient pas toujours bons ! Oubliez les murs décrépis de l’amical des seniors où vous trainiez vos grands-parents étant plus jeunes, oubliez les costumes immondes des animateurs, oubliez les bouquets garnis à remporter (et pourtant qui cracherait sur un pot de rillettes et un ensemble de coquetiers ?), le Bingo c’est cool en fait ! Et Via Magica est là pour nous le rappeler.

Son auteur Paolo Mori et l’éditeur Hurrican Games ont eu la bonne idée de le remettre encore une fois au goût du jour, après Augustus, en lui apportant un bon vernis qui ravira sorciers et moldus.

En effet, telle est la promesse de Via Magica : redorer le blason de ce grand classique du jeu familial. La recette ? On prend la mécanique du bingo (soit piocher aléatoirement des éléments servant à tous), on y ajoute des objectifs de combinaison, de collection, de rapidité et une thématique Potteresque et nous voilà devant un jeu familial qui plaira au plus grand nombre.

Quel est le but de Via Magica ?

Dans Via Magica, votre objectif est d’être le premier sorcier à ouvrir 7 portails magiques. Pour cela, concoctez des potions magiques, dont vous seul connaissez les recettes, cela à l’aide des ingrédients sortant du sac du maître du jeu. Dès qu’une potion est finalisée, un portail s’ouvre, vous permettant ainsi d’acquérir un nouveau pouvoir (immédiat, permanent ou final). Celui-ci vous aidant à améliorer votre jeu ou à marquer plus de points en fin de partie.

Bref, Via Magica c’est l’essence du jeu familial : accessible, rejouable à souhait et joliment illustré, tout comme Schotten Totten dont nous vous parlions la semaine dernière. Il vous propose de découvrir facilement les mécaniques de collection et des pouvoirs cumulatifs très représentés dans le jeu de société moderne.

Comment joue-t-on à Via Magica ?

Ici, tous les joueurs jouent en simultané. Ils disposent face à eux de trois cartes Portail présentant différents symboles d’essence. Le maître du jeu pioche dans un sac des jetons symbolisant ces différentes essences. Une fois révélée, une essence peut être cristallisée par l’ensemble des joueurs le désirant. Pour ce faire, il doivent disposer l’un de leur cristaux sur le symbole correspondant sur leurs cartes Portail (on est très clairement dans le bingo). Quand une carte Portail est complétée, le joueur doit prononcer Bingo “Incantatum” et celui-ci est considéré comme ouvert.

Une fois ouvert, il apporte au joueur soit un bonus de points, soit un bonus spécial lui facilitant le jeu par la suite. Ceux-ci peuvent permettre de marquer des points supplémentaires selon les essences collectées, transformer une essence en une autre, améliorer sa puissance de cristallisation, etc.

Selon le nombre et le type de portail ouverts, le joueur peut également récolter des bonus de points spécifiques.

La subtilité de Via Magica est de vous faire tous courir après les mêmes bonus, générant ainsi une course où vous devez être le plus rapide à atteindre votre objectif. Le fait de prononcer la formule magique à l’ouverture d’un portail est donc très important, cela permettant de départager deux joueurs ayant ouvert un portail au même moment.

Votre puissance de cristallisation est également limitée. Vous disposez d’uniquement 7 cristaux au début de la partie, d’autres pouvant être obtenus au cours de la partie. Si vos 7 cristaux sont placés, vous devez alors en retirer un déjà présent sur une carte pour le positionner à un autre emplacement.