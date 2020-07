Notre sélection de 3 jeux de société pour une partie rapide

Vous aimez jouer aux jeux de société, mais vous manquez souvent de temps ? Vous cherchez des jeux avec lesquels vous pourrez lancer une partie rapidement entre deux activités ou deux déplacements ? Suivez le guide !

1 – Le trône de fer : La main du roi – Duel à Westeros

Le trône de fer : La main du roi – Crédit : FFG

Éditeur : Fantasy Flight Games

Auteur : Bruno Cathala

Illustrateur : Mihajlo Dimitrievski

2 à 4 joueurs, dès 14 ans, 15 minutes

Vous êtes fan d’intrigues et de Game of Thrones ? Alors La main du roi est forcément fait pour vous ! Vous plongez en effet directement dans les intrigues de la cour, pour tenter de recevoir le soutien des plus illustres familles du royaume de Westeros afin de devenir la nouvelle main du roi. Pour ce faire, vous utiliserez les compétences de Varys l’Araignée afin de vous approcher au plus près des nobles et de chuchoter votre nom.

Pour jouer, c’est simple, mais très tactique. Le jeu est composé de 35 cartes représentant les 7 principales familles de la série. Vous les disposez en un carré de 6×6 puis déplacez Varys dans une des 4 directions cardinales jusqu’à n’importe quelle carte de n’importe quelle famille.

Le joueur qui a effectué le déplacement remporte la carte sur laquelle il s’est arrêté ainsi que celles de la même famille qu’il a sauté en passant. Votre objectif étant d’obtenir la majorité de cartes d’une même famille afin de gagner le blason de celle-ci. Le joueur qui a le plus de blasons remporte la partie.

Si le jeu peut paraître simple expliqué ainsi, vous y découvrirez pourtant une belle profondeur. Vous devez réfléchir au bénéfice de votre déplacement, mais également aux opportunités potentielles que vous offrez à vos adversaires là où vous vous arrêtez.

De plus, pour chaque blason gagné, vous gagnez également un pouvoir qui peut permettre à tout moment de retourner la partie.

En bref, on adore ! Simplicité et tactique sont au rendez-vous dans ce petit jeu au thème très bien utilisé.

2 – Magic Maze – Coopération express

Magic Maze – Crédit : Sit Down

Éditeur par Sit Down

Auteur : Kasper Lapp

Illustrateur : Gyom Seijnhaeve

1 à 8 joueurs, dès 8 ans, 15 minutes

Coopérer et ne pas parler… ? Cela vous paraît antinomique ? C’est pourtant le principe de base de Magic Maze ! Vous incarnez dans ce jeu un groupe de héros qui tente de voler l’équipement nécessaire à ses prochaines aventures dans un centre commercial, appelé… Magic Maze.

Ce jeu offre une vraie et belle innovation dans le monde des jeux coopératifs. Plutôt qu’être fragmenté en tours de jeu, il est structuré autour d’actions spécifiques. Chaque joueur peut faire seulement un certain nombre d’actions qui lui sont attribuées pendant toute la partie. Il vous faudra donc vous coordonner au maximum avec les autres joueurs pour atteindre votre objectif.

Sauf que voilà, Magic Maze se joue en silence. Vous aurez seulement quelques minutes avant le lancement de la mission pour mettre au point votre stratégie. Grosses réunions d’organisation et tensions assurées !

Magic Maze est un jeu qu’on adore, il pousse vraiment à réfléchir autrement et à être très attentif aux besoins des autres joueurs pour ne pas risquer de faire échouer la mission. Un jeu totalement atypique que vous allez adorer sortir.

3 – Skyjo – Le jeu de cartes addictif

Skyjo – Crédit : Maginalo

Éditeur : Maginalo

Auteur : Alexander Bernhardt

2 à 8 joueurs, dès 8 ans, 20 minutes

Vous aimez les jeux de cartes qui vous offrent des parties rapides, tactiques et addictives ? Alors vous devez absolument tenter Skyjo ! Si les graphismes du jeu distribué par Blackrock Games ne sont pas des plus beaux, la mécanique vaut elle pour le coup vraiment le détour.

Chaque joueur va recevoir 12 cartes qu’il va placer faces cachées en 4×3 devant lui. Les autres cartes forment la pioche, on retourne la première carte de celle-ci et deux cartes de son jeu.

Votre objectif va être de réussir à avoir le moins de points possible en fin de partie. Pour cela, vous pourrez profiter de cartes avec des valeurs négatives ou tenter d’en échanger/supprimer certaines, sachant que leurs valeurs vont de -2 à 12.

Pour échanger, vous pourrez soit prendre la première carte visible de la défausse, soit la première carte face cachée de la pioche. Pour supprimer, vous devrez réussir à aligner trois cartes de la même valeur dans votre jeu.

Une fois qu’un joueur a dévoilé ses 12 cartes, la partie prend fin et celui avec le moins de points l’emporte.

Le jeu est vraiment très bon, très accessible au niveau des règles, il offre de nombreuses manières d’optimiser son jeu et également d’impacter celui des autres. Les parties sont rapides et dynamiques, quand on en finit une, on veut tout de suite lancer la deuxième… à condition d’accepter qu’il y ait forcément un peu de hasard !