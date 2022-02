Test Intel vs AMD, dans votre PC portable l’un sera meilleur que l’autre

C’est l’éternelle question qui hante certains utilisateurs au moment d’investir dans une nouvelle configuration : faut-il opter pour un PC portable équipé d’un processeur Intel ou au contraire se tourner vers une configuration équivalente, mais qui intègre une puce AMD ?

Alors que l’outsider des deux géants des processeurs devient de plus en plus compétitif face au n°1, et que certains constructeurs – comme Asus – envisagent de proposer en 2022 leurs machines aussi bien en version Intel qu’en version AMD, le dilemme est plus que jamais d’actualité. Nos confrères de Tom’s Hardware se sont donc lancés dans une série de tests afin d’apporter une réponse. Et comme nous allons le voir, la réponse dépend de l’utilisation que l’on compte faire de sa machine.

Nous avons comparé deux PC identiques

Pour que les résultats soient pertinent, il faut que les tests soient réalisés sur deux configurations les plus proches possible, ce qui n’est pas évident. En l’occurrence, nous avons demandé à Acer de nous procurer deux modèles de son ultrabook Swift 5, qui a l’avantage d’être disponible sur les deux plate-formes.

Les deux PC portables sont dotés d’un équipement identique, exception faite du processeur : un Intel Core i5-1135G7 dans le premier cas, de la famille Tiger Lake, et un Ryzen 5 5500U, qui exploite l’architecture Zen 2 du fondeur AMD.

Bien sur, il est encore trop tôt pour être en mesure de réaliser ce comparatif avec les toutes dernières puces des deux fondeurs. En effet, les configurations équipées des puces Alder Lake de douzième génération d’Intel commencent tout juste à être commercialisées, alors que les processeurs AMD de la série Ryzen 6000, avec leur nouvelle architecture Zen 3+ et leur nouvelle puce graphique RDNA 2, vont débarquer dans les prochaines semaines. Nous ne manqueront pas de renouveler nos tests afin de savoir si ces nouvelles générations de composants changent la donne…

Core i5 et Ryzen 5, deux fiches techniques différentes

En attendant, et comme les puces de 2021 vont continuer à être présentes dans un grand nombre de machines pour encore quelques mois, voici les caractéristiques techniques des composants Intel et AMD présents dans l’Acer Swift 5 :

Intel : processeur Core i5-1135G7 de 11e génération « Tiger Lake U » (4 cœurs / 8 threads, @2,4/4,2 GHz, gravure 10 nm, TPD de 28 W) et processeur graphique intégré Iris Xe

de 11e génération « Tiger Lake U » (4 cœurs / 8 threads, @2,4/4,2 GHz, gravure 10 nm, TPD de 28 W) et processeur graphique intégré Iris Xe AMD : processeur Ryzen 5 5500U de 5e génération « Lucienne » (6 cœurs / 12 threads, fréquences de 2,1/4,0 GHz, gravure 7 nm, TDP de 15 W) et processeur graphique intégré AMD Radeon 7

Le reste de l’équipement est identique, puisqu’il comprend 16 Go de mémoire DDR4-4266 (avec des timings de 36-39-39-90 sur le modèle Intel et de 40-39-45-90 sur la configuration AMD), ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go.

Notre protocole de test

Pour départager les deux processeurs, nous avons utilisé une trentaine d’applications, parmi lesquelles figurent des logiciels spécialisés de benchmarking (3D Mark, PC Mark, Cinebench, etc.), mais aussi bien sur de véritables logiciels professionnels qui exploitent de façon intensive la puissance de calcul des puces Intel et AMD, dans les domaines de la programmation, des calculs scientifiques, de la synthèse d’images en 3D, en CAO, etc.

Voici les conclusions que nous pouvons tirer des résultats obtenus alors que les deux PC portables fonctionnaient en étant reliés au secteur :

Intel ou AMD : lequel est le meilleur pour les gamers ?

Même sans GPU dédié, de type Nvidia RTX, la puce Intel de la génération Tiger Lake s’en sort mieux que sqa concurrente dans ce domaine, grâce à un circuit graphique Intel Iris Xe plus performant que le iGPU Radeon des processeur Ryzen de 5ème génération (+23 % en moyenne).

Bien sur, cela ne transforme pas pour autant l’Acer Swift 5 Intel en ultrabook gamer ! Mais la puce Iris Xe permet tout de même de faire fonctionner certains jeux sophistiqués (Fortnite, The Division ou Rise Of The Tomb Raider par exemple) dans des conditions correctes (avec des animations plutôt fluides, comportant entre 30 et 40 images par seconde), en Full HD et pour peu qu’on les fasse fonctionner dans un mode graphique minimal. Nous avions pu déjà constater ce comportement assez satisfaisant du processeur Intel Core i5-1135G7 avec les jeux lors de nos récents tests d’ultrabooks Asus :

Intel ou AMD : lequel est le plus performant ?

Lorsqu’il s’agit d’effectuer un grand nombre d’opérations très répétitives, comme c’est souvent le cas quand on utilise des applications de création graphique par exemple, le processeur Ryzen 5 5500U s’impose par rapport au Core i5. La puce AMD profite à fond de son avantage en termes de nombre de cœurs physiques (6 contre 4 seulement pour le Core i5). Rappelons que les applications (bien programmées) sont conçues pour exploiter ces unités de calculs en parallèle afin de réduire au maximum les temps de calculs.

Et même si la moyenne de nos différents tests (avec des applications comme Blender, LuxRender, 7zip, Solidworks, Catia, etc.) ne fait pas état d’un doublement des performances en faveur d’AMD, l’avantage du Ryzen 5 5500U sur le Core i5-1135G7 est tout de même significatif : 24 % !

Intel ou AMD : quel est le meilleur processeur pour la bureautique ?

En utilisant l’application de benchmarking PC Mark 10, qui déroule un script qui simule une séance de travail en faisant appel à différentes applications bureautiques et multimédia (Gimp, Libre Office, etc.), on constate que les deux configurations renvoient quasiment les mêmes indices de performances.

Cela peut s’expliquer par le fait que les différences de performances des CPU et iGPU des deux fondeurs sont atténuées par celles des autres autres composants du système, comme le SSD ou la mémoire.

Intel ou AMD : lequel offre la meilleure autonomie ?

Enfin, nous avons mesuré l’autonomie des deux configurations en utilisant le test intégré à l’application 3D Mark et avec la luminosité de l’écran ajustée à 200 nits. On constate alors que le Swift 5 en version AMD reste en fonctionnement nettement plus longtemps que le modèle Intel (+ 2 heure et 30 minutes !).

On remarque aussi que – lorsque les deux configurations fonctionnent sur batterie – le PC portable doté du Core i5 s’avère plus véloce. Mais ce n’est pas vraiment important, car il est très probable que lorsqu’on utilise le PC sur batterie, c’est pour réaliser des opérations simples, comme la consultation de sites Web, la lecture de ses mails, de vidéos, etc. L’important, au final, c’est surtout de ne pas tomber en panne d’électricité. Dans ce cas, AMD tire donc mieux son épingle du jeu…

A lire aussi > Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2022 par marque