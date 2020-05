Test Pandemic Legacy : l’épidémie n’est pas un jeu, vous n’avez droit qu’à une partie

Le confinement a des effets plutôt inattendus dans notre quotidien et nos loisirs : les ventes de La Peste d’Albert Camus explosent, les téléchargements du jeu mobile Plague Inc. où vous incarnez un virus suivent la même tendance et surtout les confinés que nous sommes se ruent sur les jeux de société pour occuper leur temps libre. Au milieu de la pléthore de titres disponibles, une série se distingue tout particulièrement : Pandemic.

Vous ne vous en sortirez pas seul

La série Pandemic vous propose d’incarner un groupe de spécialistes ayant pour objectif d’endiguer la propagation de quatre virus s’étendant sur la planète. Vous devez y gérer habilement vos déplacements et vos actions pour traiter les principaux foyers d’infection et trouver les remèdes à chacune de ces maladies le plus rapidement possible.

Pandemic premier du nom est sorti en 2008 est a grandement participé à révolutionner le jeu de société en y intégrant des mécaniques de coopération. Matt Leacock, son auteur, a d’ailleurs été interviewé à plusieurs reprises ces dernières semaines pour souligner l’importance de la solidarité et de la coopération face à une crise comme celle que nous vivons. Mais cette série a pris une dimension encore supérieure lors de la parution de Pandemic Legacy en 2015.

Pandemic Legacy, les premiers pas d’une révolution

Le secteur du jeu de société est extrêmement créatif ces dernières d’années, les éditeurs et les auteurs ne cessent d’innover pour permettre au secteur de résister, voir de percer, face à l’avalanche de nouveaux loisirs numériques. De l’expérience narrative (Greenville), aux Escape Games (Unlock !) en passant par la Réalité Augmentée (Chronicles of Crimes), de nombreux titres séduisent de plus en plus de joueurs et de nombreux néophytes.

2ème au classement BGG (Board Games Geek), site référençant les jeux les plus plébiscités par les joueurs, Pandemic Legacy est l’un des acteurs majeurs de cette révolution. Il a eu l’audace lors de sa sortie de proposer une expérience encore jamais vue dans le monde du jeu.

Matt Leacock et Rob Daviau, ont pris le pari de proposer un jeu à usage unique, avec un matériel évoluant au fur et mesure de vos parties (plateau, personnages, pions à disposition…). Ils nous offrent ainsi une expérience unique, aucun joueur ne subissant un déroulement identique des événements et chacun disposant in fine d’un plateau unique.

Une évolution inspirée par le jeu vidéo

Pari ambitieux que de proposer un jeu de société à usage unique, les meilleurs titres brillants souvent par leur forte rejouabilité.

Cette évolution s’inspire directement du jeu vidéo : vous progressez régulièrement à un rythme dicté par le jeu, vous débloquez de nouvelles zones, faites évoluer votre personnage et vos objectifs évoluent au fil de la narration, si vous réalisez des faits exceptionnels vous bénéficiez de bonus.

À lire le retour des joueurs et la flopée de jeux estampillés Legacy, Evolution ou Heritage (désignant tous le même principe) se présentant sur le marché chaque année, il est évident que les auteurs ont ici visé juste.

La surprise intervient dès l’ouverture de la boîte. Vous faites face à des éléments de jeux classiques : plateau, pions et cartes, mais en plus de cela vous retrouvez un ensemble d’éléments scellés : des planches cartonnées à compartiment, des petites boîtes numérotées et un gros paquet de cartes estampillé d’un logo STOP. La promesse est faite : vous ne cesserez d’être surpris !

Une promesse tenue ?

Les deux Pandemic Legacy (Saison 1 et saison 2) contiennent d’importants twists scénaristiques que nous ne vous dévoilerons pas ici pour éviter tout spoil aux futurs joueurs, mais la réponse est un grand oui !

Petit, vous adoriez votre calendrier de l’Avent, vous trépignez chaque matin avant l’ouverture de la case du jour ? Chaque partie vous offrira à nouveau ces sensations, sauf que nous parlons ici de germes nocifs et d’apocalypse mondiale…

Une campagne complète de Pandemic Legacy se déroule sur 12 mois, soit 12 parties minimum (vous pouvez rejouer un mois en cas d’échec). À chaque nouvelle partie, de nouveaux éléments viendront étoffer votre jeu et modifier vos objectifs, le jeu est merveilleusement scénarisé, vous poussant systématiquement à vouloir y revenir le plus rapidement possible pour connaître la suite des événements à la manière d’une bonne série. Bref, une merveille d’écriture à laquelle il faut s’adonner si vous êtes prêts pour cette thématique.

Une aventure à suivre

Et comme toute bonne série, l’objectif des auteurs est de vous donner envie de voir la saison suivante. Le jeu est donc divisé en plusieurs saisons. Nous vous invitons fortement à vivre ces aventures dans l’ordre et avec le même groupe de joueurs.

La saison 3 était initialement prévue pour cette année. Les auteurs ont choisi de reporter sa sortie à une date non définie en raison de l’épidémie COVID-19. Cela reste donc une affaire à suivre…

Vous débutez le jeu face à une carte du monde présentant plusieurs foyers d’infection, à vous de les traiter. Mais attention, dès le second mois, un événement majeur viendra bousculer toute votre organisation.

La saison 2 se déroule 71 ans après les événements de la première saison. Le monde a été modifié à jamais, votre équipe devra faire face à de nouveaux événements et de nouveaux challenges en disposant de nombreuses capacités supplémentaires.