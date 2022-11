Nvidia RTX 4090 : économisez de l’argent grâce à cette astuce qui évite aux câbles de fondre

Selon de nouveaux tests, il est possible de considérablement réduire la consommation d’énergie de la RTX 4090 de Nvidia tout en évitant de sacrifier ses performances. Un simple réglage vous permettra probablement d’économiser une poignée d’euros tout en gardant votre PC au frais.

RTX 4090 © Nvidia

Si vous avez la chance d’avoir pu mettre la main sur une RTX 4090 de Nvidia — qui se revendent à prix d’or sur ebay —, sachez qu’il est très facile d’ajuster sa limite de puissance et de réduire sa consommation d’énergie à environ 300 W sans sacrifier vos images par seconde. On vous explique.

Réduisez la consommation d’énergie de votre RTX 4090 sans sacrifier ses performances

Le site spécialisé Quasarzone a effectué une poignée de tests intéressants sur la nouvelle RTX 4090 de Nvidia. La limitation de sa consommation d’énergie à 326 W (un paramètre de limite de puissance de 80 %) a permis de maintenir les fréquences d’images à 99,1 % par rapport à la valeur par défaut. Une seconde baisse à 305 W (70 %) a permis de maintenir 97,8 % du niveau de performance. Une petite baisse de 2 % donc, pour une belle économie d’énergie réalisée.

Même avec une limite de puissance graduée à 60 % (soit 268 W de consommation), les fréquences d’images se sont maintenues à 93,9 % par rapport à la valeur par défaut, ce qui reste on ne peut plus honorable. Les tests ont été réalisés sur cinq jeux distincts, en 4K et en Ultra. Pour rappel, le TGP de la RTX 4090 est réglé à 450 W par défaut. Les résultats sont à retrouver ci-dessous.

Si vous êtes en possession d’une RTX 4090, il pourrait être fort intéressant pour vous d’essayer de limiter sa puissance. La carte Lovelace de Nvidia fait en effet face à une forte controverse avec de nombreux cas d’adaptateurs d’alimentation qui fondent, bien que cela n’affecte pas tant d’utilisateurs que ça, selon la firme de Santa Clara. Cela vous permettra aussi de modérément réduire vos factures d’énergies.

Sachez enfin que Quasarzone a également examiné les réglages en sous-tension de la RTX 4090, avec des résultats probants, là aussi. En revanche, ces réglages sont un peu plus complexes qu’une simple limitation de puissance.

Les résultats du downclock de la RTX 4090 © Quasarzone

Source : Quasarzone