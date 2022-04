Test Sennheiser Sport True Wireless : des écouteurs uniquement pour le sport

Verdict :

Si comme beaucoup de sportifs vous voulez gérer facilement la musique pendant l’effort, les écouteurs Sport True Wireless de Sennheiser sont faits pour vous grâce à l’application Smart Control. Avec elle, vous pourrez personnaliser les commandes tactiles de chaque écouteur, le délai de mise hors tension automatique et le type d’invites sonores. Les écouteurs tiennent parfaitement en place grâce aux 4 paires d’ailettes et aux 3 tailles d’embouts inclus dans la boite. Ils délivrent un excellent son équilibré et précis que vous pourrez aussi ajuster à votre écoute via un égaliseur, même si ce dernier est très perfectible. Le code aptX est un vrai plus sous Android. Les écouteurs offrent une réduction de bruit passive appelée mode « Focus » qui isole suffisamment pour faire du sport, mais à ce prix là on aura aimé une vraie ANC pour avoir des écouteurs plus polyvalents. Le mode transparence dit « Aware » n’est lui pas très probant, il sera plus prudent d’enlever un écouteur pour courir en milieu urbain !