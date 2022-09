Thanos, Aladdin : voici le top des prénoms Disney les plus donnés

Aux USA, des parents n’hésitent pas à chercher l’inspiration dans les franchises de Disney pour nommer leur progéniture. Et certains prénoms choisis laissent pantois…

Thanos – Crédit : Marvel Studios

Thanos s’est escrimé à réunir les Pierres d’Infinité pour rayer la moitié des êtres vivants de la carte. Et si le Titan fou a finalement été vaincu dans Endgame, il reste un antagoniste très apprécié dans le cœur des fans de Marvel. À tel point que certains parents n’hésitent pas à lui rendre hommage en appelant leur enfant… Thanos. Tel est l’un des enseignements que nous pouvons tirer d’une étude très sérieuse dévoilée par le site OrganicBabyFormula.com.

Celle-ci se focalise sur les prénoms Disney les plus attribués par les parents américains en se basant sur les données de la Social Security Administration. Sur la première marche du podium, on retrouve Quill (aka Peter Quill/Star-Lord) personnage cher aux fans des Gardiens de la Galaxie. Suivent ensuite Kristoff de La Reine des Neiges et Rey, la jeune héroïne de Star Wars qui rallume la flamme des Jedi dans la postlogie.

Les prénoms Disney les plus populaires aux USA

Les classiques de la firme de Mickey sont également mis à l’honneur avec Aladdin, Merida, Belle et Simba qui complètent le top 10. Le bonhomme de neige Olaf se classe huitième suivi de près par Thanos. En queue du peloton, on retrouve notamment Jasmine, Finn, Luke, Aurora ou encore Loki. À noter qu’étonnamment, Elsa se situe bas dans le classement, d’autres personnages de La Reine des Neiges étant bien plus privilégiés par les parents Disneyphiles. Voici le classement complet :

Crédit : OrganicBabyFormula

Cette étude illustre à merveille l’impact profond de la culture populaire dans la société. Il serait intéressant de savoir ce qui motive les parents à nommer leurs enfants avec des prénoms tirés de franchises cultes. S’agit-il simplement de rendre hommage à leurs personnages fétiches ? Les parents cherchent-ils à transposer les attributs des protagonistes sur leur progéniture en les nommant comme eux ? Dans le cas de Thanos, on espère évidemment que cette seconde hypothèse ne fonctionne pas…

