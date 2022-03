Marvel : pendant combien de temps Thanos a cherché les Pierres d’infinité ?

La quête des pierres a été longue pour Thanos – Crédit : Marvel Studios

Si Thanos n’est pas le membre le plus cruel de sa famille, le Titan fou est tout de même très haut sur l’échelle de la monstruosité. Soucieux de sauver l’univers qu’il estime condamné à une mort certaine, il se met en quête des six Pierres d’infinité. Une fois rassemblées, celles-ci lui permettront de faire disparaître la moitié des êtres vivants d’un simple claquement de doigts.

Thanos procède au « snap » dans Infinity War. Heureusement, Hulk ramène les personnes disparues en faisant le « blip » dans Endgame. Mais avant d’en arriver là, le Titan a évidemment dû collecter les fameuses pierres. Un travail chronophage. Lors de la scène post-crédits de L’Ère d’Ultron, Thanos met la main sur un gantelet d’infinité qu’il enfile, assurant qu’il va désormais « s’en occuper lui-même ». On sait toutefois que la collecte des gemmes avait déjà démarré bien avant le film.

À lire > Marvel : ces Pierres d’Infinité secrètes sont trop étranges pour le MCU

Thanos dans le MCU : une histoire de pierres

Après la destruction de Titan, l’antagoniste a démarré sa quête visant à stabiliser l’univers, craignant que ce dernier finisse comme sa planète natale. D’où son projet de faire un génocide afin d’éviter l’épuisement des ressources qu’il estime inexorable sans cela. Lorsqu’il envahit Zen-Whoberi, la planète de Gamora, il procédait toujours manuellement, laissant ses sbires tuer la moitié de la population locale. À l’époque, la fille de Gamora avait environ 10 ans, si bien que 20 années se sont écoulées entre son enlèvement et son sacrifice sur Vormir.

Dans Avengers (2012), on sait que Thanos avait déjà acquis la Pierre de l’Esprit qu’il confie à Loki. Dès lors, on peut estimer que la quête des artefacts a démarré entre 15 et 20 ans avant que le Titan les enfile toutes sur son gant dans Infinity War. Pour continuer votre lecture, saviez-vous que Thanos avait connu la mort la plus horrible de toute l’histoire des comics ?

Source : Screen Rant