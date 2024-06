The Acolyte : comment le Sith neutralise les sabres laser des Jedi dans l’épisode 5

L’épisode 5 de The Acolyte a été marqué par des combats frénétiques. Les Jedi se sont toutefois heurtés à un minerai très rare nommé cortosis. Celui-ci a permis au Sith de désactiver temporairement leurs sabres laser pour prendre l’avantage.

The Acolyte s’est engouffré dans les ténèbres. L’épisode 5 (attention spoilers) a mis en scène la violente confrontation des Jedi avec l’énigmatique Sith dont l’identité a finalement été révélée. Il s’agissait de Qimir, le marchand qui vient en aide à Mae dans les chapitres précédents. Pour prendre le dessus sur Sol et consorts, l’antagoniste a notamment pu compter sur un minerai très rare nommé cortosis.

Ce dernier a un taux d’absorption élevé. Il peut ainsi dissiper l’énergie d’un tir de blaster ainsi que les coups de sabre lasser. Il a aussi la capacité de court-circuiter temporairement un sabre, exposant ainsi son propriétaire aux attaques. C’est ce qui se passe à plusieurs reprises quand le Sith utilise son gantelet et son casque recouverts de cortosis pour repousser les assauts des Jedi, ce qui lui confère un avantage non négligeable.

Quelles sont les capacités du cortosis dans Star Wars ?

Le minerai aurait aussi une autre capacité, celle de bloquer certains pouvoirs liés à la Force. C’est du moins ce que suggère une séquence. “Retirez votre masque”, demande Sol en plein duel. “Pour que vous lisiez dans mes pensées ? Non, non, non”, rétorque le Sith. En contrepartie de ses capacités, le cortosis semble toutefois assez fragile. Après avoir subi des dégâts, le casque de Qimir finit par se briser lorsqu’il affronte Sol et Jecki.

Grâce aux pouvoirs du cortosis (associés bien sûr à sa maîtrise du côté obscur et du sabre laser), Qimir a pu affronter huit Jedi à la fois, en tuant finalement sept avant la fin de l’épisode. Seuls le maître Jedi Sol et les deux jumelles ont survécu à la bataille.

Maintenant que le Sith s’est dévoilé au grand jour, les prochains épisodes devraient nous en apprendre plus sur son objectif ultime. Selon toute vraisemblance, l’antagoniste veut parfaire la formation de son acolyte Mae pour renverser son propre maître ; lequel pourrait bien être un Sith mythique comme Dark Plagueis ou Dark Tenebrous.

