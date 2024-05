Star Wars The Acolyte : qui est ce Sith énigmatique qui apparaît dans le dernier trailer ?

Cela ne vous aura peut-être pas échappé, un mystérieux personnage apparaît dans la toute dernière bande-annonce de la série Star Wars The Acolyte. Ce dernier a semé le trouble chez les fans : pourrait-il s’agir d’Abeloth, une créature redoutable issue de l’ancien univers étendu ?

Le personnage énigmatique du dernier trailer de The Acolyte © Disney

Dans la dernière bande-annonce de The Acolyte, diffusée le 4 mai 2024, un personnage mystérieux apparaît brièvement. Vêtu de noir et portant un casque fracturé, il se confronte au maître Jedi Sol. Son identité n’est pas révélée, mais son attitude menaçante et son sabre laser rouge ne laissent aucun doute sur son appartenance au côté obscur de la Force.

The Acolyte : Abeloth, l’être obscur de l’univers étendu, bientôt de retour dans le canon officiel de Star Wars ?

Ce qui a particulièrement attiré l’attention des fans, c’est la dentition singulière gravée sur le casque de l’antagoniste. Cette rangée de dents acérées rappelle étrangement celle d’Abeloth, une créature maléfique de l’ancien univers étendu, plus connu sous le nom de « Légendes ».

Abeloth est une entité millénaire, âgée de plus de cent mille ans, qui se nourrit de la Force. Son histoire est racontée dans la série de romans Le Destin des Jedi, se déroulant plusieurs décennies après la bataille de Yavin. Immense et redoutable, Abeloth est connue pour sa cruauté et sa soif de pouvoir.

L’hypothèse du retour d’Abeloth dans le canon officiel de Star Wars n’est pas farfelue. Disney a déjà puisé dans l’ancien univers étendu pour enrichir son récit, et Leslye Headland, la créatrice de The Acolyte, est connue pour son attachement à cet univers.

De plus, l’immense âge d’Abeloth permet de concilier la chronologie de The Acolyte avec celle d’Ahsoka, une autre série Star Wars où son retour est également envisagé.

Quoi qu’on en dise, l’idée du retour d’Abeloth a emballé les fans de Star Wars. Sa puissance et son histoire complexe en font un personnage fascinant et redouté et son introduction dans le canon officiel ouvrirait de nouvelles perspectives excitantes pour la saga.

La réponse à cette théorie sera dévoilée prochainement puisque The Acolyte est prévue pour une sortie début juin 2024. Et une chose est sûre, la série s’annonce comme une série riche en rebondissements et en révélations.