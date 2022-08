The Acolyte : un Sith légendaire au menu de la prochaine série Star Wars ?

Future série Star Wars, The Acolyte explorera une époque encore jamais abordée à l’écran, celle des derniers balbutiements de la Haute République. Il se murmure que Dark Plagueis, l’illustre mentor de Palpatine, pourrait être mis en scène.

Star Wars : The Acolyte – Crédit : Lucasfilm



Alors que nous venons de dévorer la série Obi-Wan Kenobi et que la série Andor s’invitera très prochainement sur nos écrans, un autre contenu Star Wars très attendu fait parler de lui. Il s’agit de The Acolyte, une série qui se déroulera au crépuscule de la Haute République, soit environ un siècle avant les évènements de La Menace Fantôme.

Déjà abordée dans les romans (à l’instar de La Lumière des Jedi), cette période de la chronologie n’a encore jamais été développée en live-action. C’est Leslye Headland (Poupée russe) qui a été missionnée pour piloter le projet. Ce dernier est présenté comme un thriller qui montrera l’apparition de nouveaux pouvoirs du côté obscur…

À lire > Star Wars : pourquoi les sabres laser des Sith sont rouges ?

The Acolyte : Dark Plagueis, un Sith surpuissant

Justement, Bespin Bulletin se fait l’écho d’une fuite partagée par le leaker Aesokas, connu notamment pour ses fuites sur la série animée Star Wars : Tales of the Jedi. Celui-ci affirme que Dark Plagueis sera introduit d’une façon ou d’une autre dans la série The Acolyte. Chronologiquement plausible, sa présence n’est toutefois qu’un bruit de couloir qu’il faut donc considérer avec prudence. L’introduction d’un tel personnage à l’écran serait en tout cas vivement apprécié tant ce dernier fascine la communauté des fans.

Et pour cause, Dark Plagueis le Sage n’est autre que le Seigneur Sith qui a formé Palpatine. Extrêmement puissant, il a étudié profondément la manipulation des midi-chloriens afin de pouvoir accéder à l’immortalité. Mais il fut finalement tué dans son sommeil par son propre apprenti avec qui il avait posé les jalons pour ressusciter l’Empire Sith et anéantir la République.

C’est dans l’épisode III que nous découvrons pour la première fois son existence. Pour le manipuler, Palpatine assure à Anakin qu’il détient le savoir de son ancien Maître permettant de sauver Padmé. Plus tard dans la saga, Sidious combinera le pouvoir de Plagueis avec le clonage pour devenir quasiment immortel.

Espérons que ce fascinant Seigneur Sith apparaisse bel et bien dans la série The Acolyte. Cette dernière est attendue au plus tôt pour fin 2023. En attendant, vous pouvez toujours dévorer le roman Dark Plagueis signé James Luceno.

Source : The Bespin Bulletin