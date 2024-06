The Acolyte : la série Star Wars dépasse The Mandalorian avec ce nouveau record

Carrie-Anne Moss incarne Maître Indara © Disney

Située à la fin de l’ère de la Haute République, soit un siècle avant la saga Skywalker, The Acolyte suit l’enquête d’une Jedi sur une série de crimes troublants. Dotée d’un budget colossal de 180 millions de dollars, la série dépasse The Mandalorian et devient la production Star Wars la plus onéreuse jamais réalisée.

Star Wars : The Acolyte s’impose comme la série la plus coûteuse de la franchise

C’est l’évènement Star Wars du moment : la nouvelle série originale de Disney+, The Acolyte, a débarqué le 4 juin dernier. Record battu donc, puisqu’elle s’empare (déjà) du titre de série Star Wars la plus chère jamais produite.

Avec un budget colossal de 180 millions de dollars pour ses huit épisodes selon le New York Times, soit une moyenne de 22,5 millions par épisode, elle détrône l’iconique The Mandalorian et ses 120 millions de dollars pour la saison 1.

Cette production ambitieuse de Leslye Headland se positionne ainsi parmi les séries les plus onéreuses de l’histoire, talonnant des mastodontes comme WandaVision, Stranger Things ou encore Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Si ce budget faramineux fait sensation, il questionne également l’avenir de The Mandalorian. Attendant les résultats au box-office du spin-off The Mandalorian & Grogu prévu prochainement, Disney pourrait privilégier un long-métrage jugé plus rentable qu’une quatrième saison.

Mais revenons à The Acolyte. La série nous plonge à la fin de l’ère de la Haute République, soit un siècle avant la saga Skywalker. Elle suit une enquête Jedi menée par une ancienne Padawan, Osha (Amandla Stenberg), devenue suspecte. À ses côtés, son ancien camarade Yord et d’autres Jedi tenteront de démêler le vrai du faux.

Accueillie excessivement positivement par la critique, The Acolyte dévoile ses épisodes au rythme d’un par semaine. Il y aura huit épisodes au total, ce qui signifie que la finale sortira le 16 juillet.