The Acolyte : Yoda sera-t-il présent dans la série Star Wars ?

The Acolyte est la nouvelle série Star Wars qui s’apprête à déferler sur Disney+. Celle-ci se déroule à la fin de la Haute République, période durant laquelle un certain Yoda est déjà aux affaires. Pour autant, le Maître Jedi ne fera pas de caméo dans le programme.

Les fans de Star Wars vont bientôt pouvoir déguster une nouvelle série dérivée de la franchise étoilée. The Acolyte débutera sa diffusion le 5 juin prochain. Deux épisodes seront dévoilés d’un coup sur Disney+. Cela ne sera pas de trop pour introduire un pan de la chronologie encore jamais abordé en prise de vues réelles : la Haute République.

Alors que la série prendra la forme d’une enquête sur des forces obscures émergeantes, les fans se demandent si un personnage mythique fera une apparition. Yoda, à l’instar de Grogu, a une longévité impressionnante. Il nait en 896 av. BY et s’éteint à l’âge de 900 ans après avoir formé de nombreuses générations de Jedi.

Sur le plan chronologique, il vivait donc déjà à l’époque de la Haute République. Son nom est d’ailleurs cité dans le livre La Lumière des Jedi qui se déroule également à cette époque. Peut-on ainsi espérer qu’il fasse un caméo dans la série qui fera d’ailleurs la part belle aux Jedi ?

Yoda n’apparaîtra pas dans la série The Acolyte

La showrunner de la série, Leslye Headland, est toutefois venue doucher les espoirs des amoureux de Yoda. Dans les colonnes de ComicBook, la cinéaste explique que le Maître Jedi n’apparaîtra pas. “Pouvez-vous imaginer s’ils avaient dit : ‘Pas de problème, vous pouvez utiliser Yoda. Ce n’est pas un gros souci. Allez-y.’ Non, il n’y a pas… Nous utilisons des personnages de la Haute République et des personnages de l’Univers Étendu, mais c’est tout.”

Alors que The Mandalorian et Ahsoka ont eu droit à plusieurs caméos de marque, la série The Acolyte ne jouera pas cette carte pour séduire les télespectateurs. Elle pourra ainsi se tailler sa propre place dans l’univers Star Wars sans avoir besoin d’être légitimée par un visage familier. En attendant le dévoilement des premiers épisodes, vous pouvez déjà vous plonger dans l’ambiance en visionnant la bande-annonce dévoilée il y a quelques semaines :