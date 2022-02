The Batman : les premiers avis ont fuité, que vaut le film de Matt Reeves ?

Plus que quelques jours avant la sortie de The Batman dans les salles obscures. Alors que les teasers dévoilés sont pour le moins prometteurs, les premiers avis ont fuité dans une vidéo promotionnelle publiée par erreur. Quel est le verdict des médias spécialisés ?

The Batman © WarnerMedia / DC Films

Nous allons enfin savoir si Robert Pattinson est convaincant dans le costume du chevalier noir. Très attendu, The Batman sortira le 2 mars prochain dans les salles hexagonales. Pour nous appâter, la Warner et DC Films ont diffusé une flopée de teasers du long-métrage. Une scène intégrale de The Batman a même déjà été dévoilée, celle-ci montrant l’attaque impressionnante d’une église pendant des funérailles.

Normalement, les premières critiques du film auraient dû être publiées lundi 28 février. Mais quelques extraits ont finalement déboulé avant l’embargo dans une vidéo Instagram postée par MTV UK. Entrecoupée d’extraits du film et d’anecdotes, elle intègre également des citations de médias sur The Batman qui n’aura d’ailleurs pas de version non-censurée. La publication a visiblement été mal programmée par le CM puisque celle-ci a été effacée dans la foulée. Néanmoins, nous avons tout de même pu découvrir les commentaires succincts de la presse au sujet du blockbuster.

The Batman : les avis sont très élogieux

Pour Hanna Flint de MTV Movies, « Matt Reeves livre ici une histoire incisive et amusante sur l’entrée dans l’âge adulte de Batman ». De son côté, Unilad dépeint le film comme « absolument euphorique ». Total Film emploie le superlatif de « sensationnel » tandis qu’Empire estime que The Batman est « saisissant ». Shortlist affirme quant à lui que le long-métrage est « un film d’enfer ». Enfin Insider salue de son côté Robert Pattinson qui deviendra « votre nouveau Batman fétiche ».

Des critiques très élogieuses qui vont faire monter la mayonnaise avant la sortie du film au cinéma. A priori, le réalisateur a réussi à mettre sur pied une version détonante de l’homme chauve-souris qui est déjà apparu à moult reprises sur grand écran. Assez pour faire mouche dans le cœur des fans ? Nous le saurons très bientôt. Selon le synopsis de The Batman, le justicier de Gotham devra lutter entre « rage et droiture » alors qu’il enquête sur un tueur en série. Ce dernier ne sera autre que le Riddler alias Edward Nashton.

Source : Screen Rant