The Batman : il n’y aura pas de version non censurée du film selon Matt Reeves

La version « ciné » du film The Batman sera la seule et unique version du film, a confirmé son réalisateur, Matt Reeves. Il n’y aura donc pas de version alternative classifiée Rated R aux États-Unis (interdit aux moins de 17 ans) comme de nombreux fans l’espéraient.

The Batman © WarnerMedia

Le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, a dissipé les rumeurs autour de la sortie d’une éventuelle version non censurée du film. Aux États-Unis, les fans s’attendaient à ce qu’une deuxième version ne sorte plus tard, en Rated R (signifiant Restricted), les mineurs de 17 ans et moins devant être accompagnés d’un adulte. Ce ne sera donc pas le cas, puisque le film est classé PG-13, soit interdit aux moins de 13 ans.

En France, The Batman devrait être estampillé d’une interdiction aux moins de 12 ans, sans avertissement supplémentaire, comme ce fut le cas pour Joker. Aux États-Unis (et en France), cette notation serait due à « la forte violence du film, à son contenu perturbant, à la prise de drogue d’un ou certains personnages(s), à son langage grossier et à ses références sexuelles », si l’on traduit la classification PG-13 de l’anglais au français.

Il n’y aura qu’une version de The Batman, et c’est celle que vous verrez au cinéma

Dans une interview, le réalisateur a donc expliqué qu’il n’avait jamais envisagé de mettre une cote Restricted à son film. Il indique qu’il avait toujours prévu de faire un film « énervé », mais qui resterait dans les clous, sans trop de violence, accessible au jeune public.

« Dans ma tête, le film est un spectacle granuleux, énervé, noir et passionnant, mais tout en étant PG-13 », a déclaré Matt Reeves dans une interview avec nos confrères de Den of Geek. « Ça l’a toujours été. Mais j’ai constamment su que nous pouvions repousser les limites de ce que cela pouvait être, et nous n’avions donc pas vraiment besoin de couper quoi que ce soit au montage » a-t-il dit.

Le réalisateur a indiqué que le matériel promotionnel reflétait « pleinement » le ton du film. Il n’y aura donc pas de version alternative, ou non censurée. « Il n’y a pas de version spéciale du film en mode ‘Oh ouais, voici la cote R que vous vouliez désespérément !’ » a-t-il dit, en s’adressant à ses fans.

Allez, plus que quelques jours avant la sortie de The Batman, qui arrive pour rappel le 2 mars dans nos salles obscures. Pour vous faire patienter, une scène de trois minutes du film a été dévoilée. Un avant-goût prometteur où la tension est à son paroxysme.

Source : Den of Geek