The Boys affiche un avertissement suite à la tentative d’assassinat de Donald Trump

Pour éviter les malentendus, l’épisode final de The Boys affiche un avertissement

L’épisode ne s’appelle plus “Assassination Run” et a été renommé “Season Four Finale”

The Boys prévient que toute similitude avec la tentative d’assassinat qui a visé Donald Trump est un pur hasard

Ça y est. Le final de la saison 4 de The Boys est en ligne et les abonnés Prime Video profitent de cet épisode aux nombreux rebondissements. La série, comme toujours, s’inspire du paysage politique étasunien et forcément, elle ne peut pas ignorer la tentative d’assassinat qui a visé Donald Trump, candidat à la présidence des États-Unis pour un second mandat.

À lire > Tout savoir sur la saison 4 de The Boys, voici notre résumé

L’épisode final de The Boys affiche un disclaimer

Face à cet événement, The Boys a modifié le titre de cet épisode final tout en précisant que la série ne montre pas la réalité. Autrefois appelé “Assassination Run”, ce clap de fin de la saison 4 se nomme désormais “Season Four Finale” soit littéralement “final de la saison 4” dans la langue de Molière. L’épisode s’ouvre sur un avertissement expliquant que l’intrigue “contient des scènes de violence politique fictive” dont les similitudes avec des événements récents du monde réel “sont un complet hasard et involontaires”.

Étant donné que Homelander est largement inspiré par Donald Trump, même si cela déplait aux détracteurs de la série qui qualifient cette saison 4 de “woke”, et que l’épisode final met en scène une tentative d’assassinat contre le président des États-Unis, la mise au point des équipes créatives n’étonne que très peu. Après tout, mieux vaut éviter que la plus populaire des séries de Prime Video soit sous le feu des critiques pour ce malheureux hasard. D’autant plus que les épisodes ont été tournés avant cet événement.

Il est intéressant de noter que ce hasard s’inscrit dans un contexte de montée de la violence politique aux États-Unis, comme le montre cette tentative d’assassinat contre Donald Trump. La production n’est pas éloignée de la réalité en termes de division de la société étasunienne. Pour rappel, la saison 5 de The Boys sera la dernière, le créateur Eric Kripke l’a annoncé lui-même. Heureusement pour les fans, il reste le spin-off Gen V dont la saison 2 a été annoncée. Un autre programme appelé The Boys : Mexico est également dans les cartons de Prime Video mais peu de détails ont été partagés à son propos.