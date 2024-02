The Boys : excellente nouvelle pour les fans, la série n’est pas près de s’arrêter

A quelques mois de la sortie de la saison 4 de The Boys, Amazon prévoit déjà la suite des festivités. La série satirique aura droit à une saison 5. Le tournage devrait débuter en avril prochain et s’étaler sur quatre mois. De quoi contenter les fans de la première heure.

The Boys réussit le pari d’être divertissant tout en proposant une satire éclairée de la société contemporaine. Ajoutez à cela un casting 5 étoiles, une intrigue bien ficelée et un humour décapant et vous obtenez l’un des plus gros succès de la plateforme Prime Video. Après une saison 3 rondement menée, les fans attendent fiévreusement l’arrivée de la saison 4 qui débutera sa diffusion le 13 juin prochain.

Et comme une bonne nouvelle arrive rarement seule, nous venons également d’apprendre qu’une saison 5 était dans les tuyaux. Amazon n’a pas encore confirmé son existence. Mais le siteProductionList, qui répertorie les différentes productions, affirme que la saison 5 de The Boys est déjà en préproduction.

Elle débutera son tournage le 8 avril prochain au Canada. Celui-ci devrait s’étaler sur quatre mois et s’achever fin août. On peut ainsi espérer une diffusion fin 2025 sur la plateforme de SVOD.

The Boys aura droit à une saison 5, le tournage débutera en avril

La perspective d’une saison 5 n’est pas étonnante. Il y a un an, le showrunner Eric Kripke avait déjà assuré que la saison 4 ne conclurait pas la série. Amazon veut logiquement continuer à exploiter sa poule aux œufs d’or en développant davantage son univers irrévérencieux. Il existe d’ailleurs déjà des spin-offs à l’instar de Gen V, qui reviendra prochainement dans une saison 2, et de la série animée The Boys: Diabolical.

Concernant l’intrigue de cette future saison 5, il est pour le moment impossible de se prononcer. Il faudra évidemment attendre le dénouement de la saison 4 du programme pour savoir quels enjeux narratifs s’imposeront naturellement. Pour rappel, Homelander, qui fait désormais équipe avec son fils Ryan, est on ne peut plus menaçant. Un affrontement contre Butcher semble inéluctable dans la saison 4 alors que les jours de ce dernier sont comptés à cause du V24.

Amazon Prime Video diffusera les trois premiers épisodes de la saison 4 d’un coup le 13 juin prochain. Il faudra ensuite patienter une semaine entre chaque épisode jusqu’au final qui sera dévoilé le 18 juillet. Pour vous remettre dans le bain, on vous récapitule dans cet article tous les mystères que la saison 3 de The Boys a laissé en suspens.