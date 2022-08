The Boys : comment meurt Homelander dans les comics ?

En attendant de savoir comment Homelander se fait éliminer dans la série The Boys, place au résumé de sa mort dans les comics !

Comment le leader des Sept se fait tuer ? – Crédit : Amazon Studios

The Boys représente un énorme carton pour Prime Video. La série profite d’un engouement terriblement justifié avec une saison 4 officialisée face aux bons retours. Et une question se pose constamment par les spectateurs. Qui va réussir à éliminer Homelander ? Le plus sinistre des Sept semble invincible, même l’aide de Soldier Boy n’a pas pu faire le poids. En attendant de connaître le destin du super-héros, place aux comics. Revenons sur sa mort dans la bande dessinée ! Attention, spoilers à venir.

À lire > The Boys, saison 4 : intrigue, casting, date de sortie… voici ce qu’il faut savoir

La fin du grand méchant de The Boys

Lorsque Homelander élimine Homelander – Crédit : Panini Comics

Dans la série, la femme de Billy Butcher, Becky, se fait violer par Homelander. Vought décide de la retenir dans une ville fortifiée alors qu’elle élève l’enfant né suite à cette agression sexuelle et doté de pouvoirs. Mais côté comics, c’est différent. Le bébé meurt à l’accouchement tout comme Becky qui a en réalité été violée par… Black Noir. Car contrairement à la version télévisée, la personne qui se cache sous le masque n’est autre que Homelander. Et plus précisément son clone conçu par Vought pour surveiller l’original et l’éliminer en cas de débordement. Ce qui arrive à un moment, vous vous en doutez.

Homelander, Billy Butcher et Black Noir se trouvent à la Maison Blanche. Le héros vêtu de noir retire son masque et montre son visage, le même que Homelander. Déjà fou de rage, le leader des Sept attaque son clone. Lors d’un combat sanglant, Black Noir tue Homelander aussi sec. Il ne reste que sa poitrine et ses bras tenus par le clone.

Black Noir se fait finalement éliminer par des soldats, des tanks et autres armes puissantes. Quant à Billy Butcher, il survit à cette rencontre finale tant attendue par les fans de The Boys.

Une fin complètement différente pour la série ?

Black Noir se fait tuer par Homelander dans la série – Crédit : Amazon Studios

La série prend énormément de libertés en comparaison avec les comics pour le plus grand plaisir des fans. On imagine forcément une fin complètement différente car Black Noir a été tué lors du final de la saison 3. Même si Eric Kripke, le showrunner, déclare que le héros revient sous une forme nouvelle dans la saison 4. Sans doute une autre personne sous le costume d’un personnage taiseux et torturé suite au mauvais traitement que lui a infligé Solider Boy dans le passé.

Source : ScreenRant