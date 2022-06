The Boys : la saison 4 confirmée par Amazon

C’est une annonce faite par Amazon et commentée par Eric Kripke, showrunner de The Boys. La série de Prime Video officialise une saison 4 alors que la troisième est actuellement diffusée.

Une série renouvelée pour une saison 4 – Crédit : Amazon Studios

Plus d’une semaine que les amateurs de The Boys découvrent la saison 3. L’occasion de croiser de nouveaux visages, The Soldier en tête, et assister à des scènes dérangeantes comme celle avec la pieuvre commentée par la PETA. Sans oublier que l’arc Herogasm arrive avec la promesse d’une orgie entre super-héros sur une île privée. Et alors que tous les épisodes n’ont pas été diffusés, Amazon officialise la saison 4 par la voix de Vernon Sanders, responsable des séries, dans un communiqué.

Amazon Prime Video 5,99€ > Amazon On aime Son petit prix

Ses programmes de plus en plus variés

Premier mois d'essai gratuit

Les avantages Amazon Prime (avec l’abonnement à l’année) On n’aime pas Son interface moins intuitive

Des sous-titres souvent perfectibles Verdict : Amazon Prime Video s’est d’abord détaché de la concurrence avec un catalogue riche en classiques du cinéma comme Le seigneur des Anneaux, Le Parrain, Forrest Gump, La Haine, The Revenant, Les valseuses… Depuis quelques années, la plateforme développe aussi ses propres contenus à l’international (The Boys, Upload, Borat, Fleabag…) mais aussi en France (Orelsan : Montre jamais ça à personne, True Story, LOL : qui rit, sort !…)

La saison 4 de The Boys s’officialise à travers un communiqué de Prime Video

La saison 3 de The Boys cartonne. Prime Video dévoile que l’audience a augmenté de 17% par rapport à la saison 2. Puis 234% comparativement à la saison 1. Un beau succès poussant Amazon à poursuivre ses efforts en officialisant une saison 4 pour l’adaptation du comics éponyme. Dans un communiqué, Vernon Sander commente ces épisodes supplémentaires commandés au showrunner Eric Kripke et ses équipes.

Dès notre premier échange avec Eric Kripke et son équipe créative à propos de la saison 3 de The Boys, nous savions que la série allait être encore plus ambitieuse. Un exploit impressionnant compte tenu du succès fou de la saison 2 nommée aux Emmy Awards. The Boys continue de repousser les limites de la narration en étant divertissant avec une satire sociale bien trop réelle. L’univers de la série a une portée mondiale incroyable et les audiences du week-end d’ouverture en sont la preuve. Nous sommes immensément fiers du casting et de l’équipe ayant donné à cette franchise pour Prime Video. Nous avons hâte d’en offrir plus à nos spectateurs. – Vernon Sander

Le créateur de la série remercie Sony et Amazon pour cette saison 4

Sans surprise, la série a une saison 4 – Crédit : Amazon Studios

Eric Kripke déclare, à propos de ce renouvellement : « Au nom des acteurs et de l’équipe, nous sommes très reconnaissants envers Sony, Amazon mais surtout les fans d’avoir adopté la série pour nous permettre d’en faire plus. Nous sommes ravis de poursuivre le combat de Butcher et des Boys contre Homelander et les Sept, d’offrir une critique du monde fou dans lequel nous vivons. De plus, c’est la première fois que montrer des organes génitaux conduit à un succès ».

Jeff Frost, président de Sony Pictures Television et Jason Clodfelter, co-président, poursuivent : « Les producteurs et les acteurs prouvent année après année qu’il n’y a pas de barre qu’ils ne puissent franchir. Nous sommes extrêmement fiers de cette série brillante et subversive mélangeant les genres. Notre relation avec Prime Video est plus qu’un partenariat. C’est une famille. Tout le monde à Sony Pictures Television est reconnaissant de se joindre à eux et à Eric Kripke pour une saison 4 ».

Vous vous en doutez, pas encore de date ou de casting pour cette saison 4 !

Source : ComicBook