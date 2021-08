The Boys : les coulisses du casting de Soldier Boy

Le showrunner Eric Kripke vient de dévoiler comment Jensen Ackles a été choisi pour camper Soldier Boy dans la prochaine saison de The Boys.

Il sera le nouveau héros de la saison 3 de The Boys. En effet, le comédien Jensen Ackles aura la lourde tâche de camper à l’écran Soldier Boy, véritable pastiche de Captain America. Pour choisir l’acteur idéal, Kripke a encore employé une méthode bien à lui. Et c’est au cours d’un simple appel téléphonique amical que Ackles a donc appris qu’il avait décroché le rôle ! Le comédien rejoindra donc une myriade de nouveaux personnages pour cette saison très attendue. Parmi les nouveaux venus, il faudra notamment compter sur la présence de Sean Patrick Flanery dans le rôle de Gunpowder ou encore celle de Laurie Holden en Crimson Countess.

Ackles dans la peau de Soldier Boy – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Kripke s’est donc offert les services de Jensen Ackles pour donner vie à Soldier Boy. Les deux hommes se retrouvent enfin, après une collaboration fructueuse sur Supernatural.

The Boys : Ackles attendu au tournant dans la peau de Soldier Boy

Ackles hérite donc du personnage le plus attendu par les fans du programme. Le pari est d’envergure : pas question de décevoir les amoureux de la série. Mais Kripke semble confiant, sûr du talent de son poulain. D’ailleurs, le casting du comédien n’a franchement rien de banal. En effet, Ackles n’a pas eu besoin de passer le moindre essai pour séduire l’équipe créative. Il aura suffit d’un simple coup de fil à Kripke pour valider son contrat.

« Nous avions écrit le personnage de Soldier Boy bien avant l’arrivée de Jensen. Au départ, nous cherchions un comédien plus âgé, étant donné qu’il est censé avoir connu la seconde guerre mondiale. J’ai eu Jensen au téléphone et je lui ai demandé s’il voulait le faire. Je lui ai donc envoyé le script et il a tout de suite accepté. S’il ne m’avait pas appelé ce jour-là, jamais il n’aurait eu le rôle ! » explique ainsi Kripke à Vanity Fair. C’est loin d’être banal, mais avec un showrunner comme Kripke, il faut s’attendre à tout !

Soldier Boy devrait donc faire une entrée remarquée dans le programme. Ce nouveau protagoniste devrait logiquement s’opposer à Homelander et à Vought. Mais pour le moment, son arc narratif personnel reste des plus flous. Il faudra donc s’armer encore d’un peu de patience pour en apprendre davantage. Entre l’arrivée de nouveaux héros, l’épisode consacré à Herogasm et un contenu sans censures, The Boys saison 3 risque bien de faire des étincelles !

