The Boys : Jensen Ackles tease le costume de Soldier Boy avec une photo de son bouclier

The Boys saison 3 accueillera un nouveau super-héros : Soldier Boy. En attendant de découvrir son look complet, l’acteur Jensen Ackles dévoile en avant-première une image de son bouclier.

Les fans de The Boys attendent avec impatience le retour de la série Amazon. Après avoir introduit Stormfront dans la saison 2, le show accueillera bientôt Soldier Boy, le tout premier super-héros made in Vaught créé pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Soldier Boy dans les comics The Boys – Crédit : Dynamite Entertainment

Parodie du Captain America du MCU, Soldier Boy a lui aussi un bouclier, que l’on découvre pour la première fois dans une photo exclusive publiée sur les réseaux sociaux de Jensen Ackles. Dans les comics The Boys, le bouclier est de forme plutôt allongée. Mais sans doute pour accentuer le parallèle avec Cap’, les showrunners de The Boys ont créé une version qui semple plus arrondie. On aperçoit au milieu une étoile, et la tête d’un aigle sur la partie supérieure. Dans les comics, l’étoile se trouve au-dessus de l’aigle. Une ressemblance de plus avec le bouclier de Captain America.

Outre son bouclier qu’il utilise également comme une arme, Soldier Boy est doté d’une force et d’une vitesse surhumaine. Dans les comics, il est le leader des Payback, une équipe de super-héros inspirée des Avengers. Parmi ses membres, Stormfront, qui finit emprisonnée dans un endroit secret à l’issue de la saison 2. Les deux personnages ont donc un passé commun, qui sera sans doute raconté dans la série. L’héroïne déjantée campée par Aya Cash sera d’ailleurs de retour dans la saison 3 de The Boys, a confirmé Eric Kripke.

Soldier Boy se dévoile entièrement aujourd’hui !

Les showrunners avaient déjà teasé l’arrivée de Soldier Boy dans la saison 2 avec une statue du super-héros placée discrètement en arrière-plan d’une scène avec Stormfont et Homelander. Les fans attendent maintenant de découvrir le costume complet du soldat. Il sera dévoilé dès aujourd’hui, promet Jensan Ackles en commentaire de son image. Le mois dernier l’acteur de Supernatural avait montré son changement capillaire. Ackles a en effet dû se laisser pousser les cheveux et la barbe pour entrer dans la peau de Soldier Boy. Il a aussi confié avoir suivi un entraînement physique intense pour le rôle.

Le tournage de la saison 3 de The Boys est toujours en cours. Sa diffusion devrait avoir lieu fin 2021 ou début 2022 sur Amazon Prime Vidéo.

Source : Collider