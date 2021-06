The Boys : le showrunner promet que la nouvelle saison sera « la chose la plus folle que personne n’a jamais faite »

Subversive et déjà sans limites, la série The Boys promet une troisième saison encore plus folle.

La saison 3 de The Boys continue de se concrétiser. En plein montage des premiers épisodes, Eric Kripke promet ainsi une nouvelle mouture encore plus explosive. Soucieux de repousser les limites du programme encore plus loin, le showrunner annonce ainsi sans détour que cette saison sera « la chose la plus folle que personne n’a jamais faite ». Mais de quoi parle exactement Kripke ? Selon son interview avec le média Deadline, le réalisateur compte bien dérouter encore une fois les fans du programme.

The Boys : une saison 3 encore plus explosive ? – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Sans rien spoiler de son travail, Kripke sait jouer avec les nerfs du public. En usant de superlatifs, le réalisateur émérite entretient le suspens. Si le ton de la série restera fidèle à sa forme initiale, The Boys pourrait aller encore plus loin, sans s’interdire quoi que ce soit. Outre une vulgarité assumée et un langage fleuri, le programme pourrait également franchir un cap sur son contenu visuel.

Un programme alléchant

« Je pense que vous allez vivre quelque chose de spécial et totalement fou. Peut-être que cela ne fonctionnera pas. Mais je suis tellement accroc à nos idées. Personne n’a jamais vu cela auparavant. Alors, autant vous dire que tout cela est franchement excitant » annonce ainsi Kripke. Outre la représentation de l’orgie Herogasm à l’écran, le showrunner pourrait encore franchir les limites de l’acceptable. On sait également que les armes auront une place importante dans cette nouvelle salve d’épisodes.

Depuis la création de la série, Kripke n’a jamais caché ses intentions d’emmener le programme toujours plus loin. Ainsi le showrunner avait même projeté un temps de tourner les scènes pornographiques des films X de supers-héros. Mais l’idée semble avoir finalement été abandonnée, censure oblige. Le contenu n’aurait de toute façon pu être partagé que sur des plateformes spécialisées et réservées à un public majeur.

Pour cette nouvelle saison, The Boys s’offre une nouvel allié de taille en la personne de Soldier Boy. Parodie assumée de Captain America, ce personnage deviendra un rival de poids pour Homelander. Déjà mis à mal par la vénéneuse Stormfront, le super-héros va devoir conjuguer avec ce nouvel empêcheur de « magouiller en rond ». La nouvelle saison promet également de s’attaquer à la politique, en dénonçant le retour en force de l’extrémisme aux quatre coins du globe.

Sans date de sortie officielle encore annoncée, The Boys saison 3 promet déjà d’être explosive à souhait. Reste à découvrir ce que Kripke mijote dans le plus grand secret. Mais la patience reste encore de mise pour enfin le découvrir.

Source : CBR