The Boys: Pourquoi Starlight ressemble plus à Butcher qu’à Hughie ?

Si Hughie et Starlight sont apparentés en raison de leur innocence perdue, Starlight ressemble au final beaucoup plus à Butcher qu’à son petit ami.

Tout au long de la saison 2 de The Boys, Starlight est devenue aussi blasée et taciturne que Butcher alors que son monde s’effondrait.

Si Annie et Hughie formaient apparemment un couple idéal en raison de leur douleur partagée, la saison 2 de The Boys leur a offert une évolution radicalement différente. Hughie est resté enfermé dans son innocence. Mais Annie est devenue plus cynique à propos du monde des supers-héros.

Annie et Hughie, un couple pas si idéal ? – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Chrétienne affirmée, Annie commence à remettre en question l’existence d’une divinité pieuse. Et la valeur du bien ne semble plus avoir aucun intérêt à ses yeux. Pourtant dans son ombre, Hughie travaille activement à exposer aux yeux du monde la corruption de Vought. Leur chemin et leur idéaux commencent à se séparer dangereusement.

Starlight et Butcher : Un destin similaire

Au début de la première saison, Hughie Campbell et Annie January entament chacun une nouvelle vie. Si Hughie démarre une carrière dans l’équipe anti supers-héros de Butcher, Annie devient un nouveau membre des Seven sous le costume de Starlight. Leur histoire d’amour commence sur le banc d’un jardin public. Après avoir été violée par The Deep et tué un homme, Starlight commence à s’affirmer malgré elle. Et sa vision du monde alentour commence à changer diamétralement.

Et c’est dans ce cheminement intérieur que son personnage se rapproche étroitement de celui de Butcher. Ce dernier a vu son monde intérieur s’écrouler après la disparition de sa femme, Becca. Si le passé de Butcher reste un mystère, la série suggère qu’il a perdu sa joie de vivre au cours des années passées à travailler pour Grace Mallory, pensant que sa femme avait été violée par Homelander. Lorsqu’il apprend que son épouse s’est volontairement cachée en découvrant sa grossesse, son cœur se brise une seconde fois. Tout au long de la seconde saison, Butcher lutte malgré lui pour trouver une nouvelle raison de se battre.

Malgré leurs différences, Starlight / Annie et Butcher ont du collaborer pour sauver Hughie. Cet incident a semblé donner à Starlight et Butcher un certain respect mutuel. Ils ont découvert que même s’ils ne s’aimaient peut-être pas, ils étaient d’accord quand il s’agissait de croire que Hughie était trop bon pour ce monde. Mais c’est le final de la saison 2 qui renforce leurs similitudes. En effet, on découvre que chacun d’entre eux porte un collier en souvenir de leur vie perdue. Ce symbole les ramène chacun à l’idéal pour lequel ils ont toujours voulu se battre.

En constante évolution, les personnages phares de The Boys continuent de livrer leurs secrets. Et la saison 3 devrait encore nous offrir de nouvelles révélations sur le destin des ses anti-héros.

Source : Screenrant