The Boys saison 3 : qui est Soldier Boy et quels sont ses pouvoirs ?

Soldier Boy devrait être l’un des personnages les plus importants de la saison 3 de The Boys, disponible sur Amazon Prime Video. Pour bien cerner le personnage, voici tout ce que vous devez savoir sur lui et ses pouvoirs.

Soldier Boy (Jensen Ackles) © Amazon

La série The Boys a pas mal évolué depuis la toute première saison, sortie à l’été 2019. Le show ne se concentre plus vraiment sur Les Sept, les super-héros les plus importants de Vought International, mais plutôt sur les autres Supes. Les trois premiers épisodes de la saison 3 sont sortis récemment, avec une longue liste de nouveaux super-héros introduits. Celui qui a attiré le plus l’attention des fans est Soldier Boy, un Supe qui faisait partie de l’opération Charly avec Grace.

Qui est Soldier Boy ?

Soldier Boy est apparu la toute première fois dans la saison 2, lorsque Stan Edgar a fait de Homelander le leader des Sept. Mais c’est tout : jusqu’ici, nous savions peu de choses de lui, si ce n’est qu’il a collaboré avec Grace et d’autres Supes comme Swatto, TNT Twins, Noir, Gunpowder et d’autres dans l’opération Charly.

Soldier Boy ne faisait pas partie des Sept, mais d’un autre groupe, connu sous le nom de Payback. Si Stormfront et Black Noir en faisaient partie, Soldier Boy en était le chef. On pourrait le considérer comme une sorte d’alternative de Captain America, mais simplement pas aussi sympathique et héroïque que lui.

À lire : The Boys : pourquoi Homelander ne couche pas avec Soldier Boy dans la série ?

Quels sont les pouvoirs de Soldier Boy ?

Comme tous les autres Supe, Soldier Boy a une force incroyable, bien au-delà de la portée d’un humain normal. Contrairement à Homelander, il ne peut pas franchir le mur du son avec sa vitesse, mais il est incroyablement rapide. Soldier Boy était vivant à l’époque de la Seconde Guerre mondiale : il ne vieillit pas normalement et possède une durée de vie bien plus longue que les humains.

Lorsque Soldier Boy entre dans une colère extrême, il tire involontairement des explosions d’énergie mortelles. Sa combinaison extrêmement protectrice, son bouclier et son couteau de combat s’ajoutent à sa force surhumaine. Étant une copie proche de Captain America, Soldier Boy est un combattant habile et un expert dans le maniement des couteaux et de l’artillerie.

Qui joue le rôle de Soldier Boy dans The Boys ?

L’acteur américain Jensen Ackles incarne le rôle de Soldier Boy dans la saison 3 de The Boys. Il est né à Dallas en mars 1978. Jensen est également connu pour son rôle dans d’autres films et séries télévisées comme Supernatural ou Days of Our Lives. Découvrez enfin comment le showrunner Eric Kripke a choisi l’acteur Jense Ackles pour camper le rôle de Soldier Boy.

La saison 3 de The Boys est disponible sur Prime Video depuis le 3 juin 2022 avec trois premiers épisodes. Un épisode est diffusé chaque vendredi. Le final de la saison 3 sera mis en ligne le 8 juillet 2022.