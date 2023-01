The Boys, saison 4 : un teaser cynique dévoilé, Vought nous ment encore

© Amazon Studios

The Boys poursuit sa diffusion sur Prime Video. Après une saison 3 acclamée, la série adaptée du comics éponyme prépare son spin-off, Gen V, mais aussi ses épisodes supplémentaires. En attendant de découvrir cette saison 4, le programme exclusif d’Amazon nous dévoile un premier teaser politiquement incorrect. L’occasion de retrouver Ashley Barrett, la patronne (pantin) de Vought International !

Ashley Barrett manipule la vérité

Marvel et DC Comics passent à la casserole dans The Boys. Cette série humoristique moque le mythe du super-héros droit dans ses boîtes malgré sa supériorité physique sur le reste du monde. Dans un teaser de la saison 4, Ashley Barrett, nouvelle patronne de Vought International, nous présente la progression de l’entreprise dans plusieurs domaines.

Comme toujours avec Ashley Barrett et Vought International, la femme en profite pour mentir à propos de Black Noir. Assassiné par Homelander, la patronne nous explique qu’il est en pleine mission secrète. La dirigeante précise également que la société cherche de nouveaux membres pour les Sept pour remplacer Maeve après sa (fausse) mort et Starlight, qualifiée de traîtresse. Autant dire un teaser pour le moins… cynique et bourré de manipulations.

Que s’est-il passé à la fin de la saison 3 ?

Pour ceux qui ne s’en souviennent plus, Homelander affronte Soldier Boy et Butcher, dopé au Composant V, lors du final de la saison 3. Maeve se fait passer pour morte après ce combat aux côtés des Boys et retourne à la vie civile sans ses pouvoirs (et l’un de ses yeux arraché durant la bataille).

Soldier Boy est de nouveau capturé, Homelander dévoile son fils au monde puis assassine un militant devant une foule qui l’acclame et Butcher n’a plus beaucoup de temps à vivre. Avec tous ces twists, la saison 4 promet énormément ! On parle d’une scène ultra-gore à venir, la plus dégoûtante de toute la série.