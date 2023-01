The Boys : ultra-gore, la saison 4 montrera la chose la plus dégoûtante de la série

Après une saison 3 riche en rebondissements, The Boys reviendra prochainement dans un quatrième acte. Et celui-ci devrait offrir encore plus de scènes gores pour le plus grand bonheur des fans qui ne demandent que ça. Une séquence a particulièrement choqué le superviseur des effets spéciaux.

The Boys © Amazon

Des informations croustillantes ont déjà été dévoilées sur la saison 4 de The Boys. À commencer par l’intégration de nouveaux personnages. Deux nouvelles Supes seront notamment introduites. Et un personnage que l’on pensait mort devrait également faire son grand retour. Au niveau du registre, on restera sur les mêmes standards de violence aussi bien verbale que visuelle. Et il semblerait même que la production ait réussi à placer la barre encore plus haut sur cet aspect.

Dans la saison 3 de The Boys, Termite s’était notamment introduit dans le pénis de son partenaire avant de reprendre sa taille normale, le faisant exploser en mille morceaux. La pieuvre mangée vivante par The Deep et l’orgie de l’Herogasm ont également fait couler beaucoup d’encre. Mais les limités de l’indécence seront encore poussées plus loin dans la saison 4 à en croire Stephan Flee, superviseur des effets spéciaux.

The Boys : la saison 4 s’annonce encore plus choquante !

“Je crois que je viens de voir la chose la plus dégoûtante de toute ma carrière“, a-t-il confié sur Twitter en mentionnant le mot-dièse #TheBoysTV. Alors qu’il s’est gardé de dévoiler les détails de la “chose” en question, on ne peut que se demander quel événement grossier infectera nos yeux et nos esprits lors de la diffusion de la saison 4 de The Boys.

Nous ne disposons pas de fenêtre de sortie pour ce quatrième acte. Selon toute vraisemblance, celui-ci ne sera pas diffusé avant la fin de l’année 2023, au plus tôt. Pour rappel (attention spoilers), Homelander est toujours debout à la fin de la saison 3 et semble avoir rallié son fils à sa cause. Butcher est quant à lui condamné à mourir après avoir abusé du Composé V. Le chef des Boys compte toutefois bien mettre à profit ses derniers mois pour enfin faire tomber le Supe maléfique.