The Boys : Soldier Boy risque de rendre la série bien plus sombre

Avec l’arrivée de Soldier Boy en saison 3, The Boys risque bien de sombrer dans la noirceur et l’ultra-violence.

Vous pensiez que la saison 2 de The Boys avait repoussé les limites du trash et de la violence ? Hé bien, vous n’avez encore rien vu ! Laz Alonso vient tout juste de faire des révélations pour le moins croustillantes. Selon le comédien, la prochaine saison risque de devenir un bain de sang. La faute, semble t-il à Soldier Boy, bien décidé à souffler le chaud et le froid chez Homelander et ses alliés. Déjà annoncée de longue date, l’arrivée de ce nouveau personnage promet donc de redonner du souffle à la série, qui promet déjà des scènes anthologiques, à l’instar de la séquence consacrée à Herogasm.

Soldier Boy risque bien de faire des ravages – Crédit : Dynamite Entertainment

En coulisses, l’équipe créative SFX semble sur le pied de guerre, face aux demandes toujours plus outrancières de la production. Visiblement, Amazon ne craint pas d’emmener sa série encore plus loin !

Ça va saigner !

Alonso a notamment pu s’entretenir avec l’équipe maquillage dédiée au programme. « J’ai pu échanger avec la responsable du service. Elle m’a fait une confession. En saison 2, elle n’a eu besoin que de 3 litres de faux sang pour l’intégralité des épisodes. La saison 3 vient à peine de commencer et elle a déjà dépassé les 15 litres » confie ainsi le comédien, manifestement amusé. Cela donne un bon curseur quant à la violence attendue dès les premiers épisodes.

L’arc narratif risque également de tourner autour de Soldier Boy. Visiblement, ce nouveau personnage n’est pas là pour jouer les figurants ou les invités de marque. Il prendra part à l’intrigue dès son arrivée. Et apparemment, sa personnalité hors norme insufflera un vent de noirceur au sein du programme. « Il ne permet pas seulement à Eric Kripke de jouer avec un personnage qui était déjà historiquement très sombre, il a aussi pour conséquence d’assombrir davantage tous les autres Supes autour » commente ainsi Alonso.

Pour le moment, aucune autre information ne filtre sur le parcours des personnages récurrents. Cependant, Kripke semble bien décidé à mettre les femmes à l’honneur. Et ces dernières risquent de faire bien du tort à la gente masculine. C’est d’ailleurs ce que suggère un récent poster promotionnel pour des armes 100% girl power.

Pour résumer, la troisième saison ne s’interdira aucun excès : violence, hémoglobine, érotisme à outrance seront au rendez-vous. De quoi donner l’eau à la bouche aux fans du monde entier !

Source : Screenrant