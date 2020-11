The Boys : une équipe d’Avengers made in Vought à l’origine de la bande de Butcher

Dans le numéro 53 des comics The Boys, on découvre pourquoi Greg Mallory a décidé de former les Boys. L’histoire remonte à la Seconde Guerre Mondiale, pendant laquelle Vought a commencé à créer des super-héros aux looks et aux noms très familiers.

Mallory et les membres de The Avenging Squad surpris par les nazis – Crédit : Dynamite Entertainment

On fait ainsi la connaissance de « The Avenging Squad », une équipe composée de personnages parodies des super-héros du MCU. Soldier Boy étant la version Vought de Captain America, Eagle the Archer celle d’Œil-de-Faucon, Laddio celle de Bucky Barnes, Crimson Countess celle de Scarlett Witch et Manbot celle de Vision. Mais ces Supes première génération n’étaient que des prototypes sans expérience.

Rapidement, lors d’une bataille, Eagle the Archer se fait repérer par les Allemands. Sa maladresse et celle de ses collègues causeront la défaite de toute l’équipe. Tous périssent dans l’attaque qui entraînera également la mort de centaines de soldats de l’armée américaine. Le seul survivant est le Colonnel Mallory, qui était depuis le début très sceptique au sujet de la valeur de ces super-soldats costumés.

Les Supes Avengers à l’origine de The Boys

Vought et le gouvernement américain ont donc connu un premier échec cuisant, qui a coûté la vie de soldats innocents. C’est suite cette mission catastrophique que Mallory a décidé de fonder The Boys, afin de contrer ces super-héros destructeurs. Dans le comics, le vétéran raconte cette histoire à Hughie. Il se pourrait donc que la série propose elle aussi un flashback sur l’origine de la bande des Boys.

On sait en tout cas que Soldier Boy, membre de cette première équipe de Supers, fera son entrée dans la saison 3. Après The Avenging Squad, Vought a renouvelé l’expérience avec le goupe Payback, dont faisait partie Stormfront, parodie de Thor. Il semble déjà certain que cette équipe sera évoquée dans la prochaine saison. Il y a quelques semaines, le showrunner de The Boys Eric Kripke a en effet révélé sur Twitter que le premier épisode s’intitulerait « Payback ».

