The Boys : Homelander anéantit les Avengers dans une scène parodique

Une scène modifiée et extraite de la saison 2 de The Boys imagine ce qu’il se passerait si Homelander venait à rencontrer Iron Man et les Avengers.

Depuis le démarrage The Boys, Homelander est sans conteste un des personnages les plus ignobles de la série diffusée sur Amazon Prime Video. A tel point qu’il pourrait devenir un ennemi parfait pour les Avengers. L’influenceur YouTube Gugga Leunnam ne pouvait clairement pas s’empêcher d’imaginer leur confrontation. Ce dernier vient de publier une vidéo qui insère les personnages de Marvel dans l’univers de The Boys.

Et si Homelander faisait la peau aux Avengers ? – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Après avoir traité avec les Avengers, Homelander se retrouve confronté avec le super-méchant le plus destructeur du MCU . Qui sait comment cette escarmouche se déroulerait ?

The Boys : Quand Homelander rencontre les Avengers

Après avoir anéanti une bonne partie des Avengers, Homelander croise Thanos dans la forêt avoisinante. Et visiblement celui-ci n’est pas impressionné par son claquement de doigts légendaire. Homelander est prêt à partir à la charge pour le détruire dans les dernières images. Depuis la publication de la vidéo, de nombreux fans de Marvel ont manifesté avec véhémence leur désaccord sur le résultat proposé.

Ces derniers considèrent en effet qu’il est impossible pour Homelander de vaincre aussi vite l’élite des super-héros. Il suffit de prendre en considération la puissance de Thor pour se rendre compte de la difficulté de la tâche. Gugga Leunnam a du intervenir pour tenter de calmer les ardeurs de chacun. « Ce n’est qu’une vidéo parodique, alors ne la prenez pas trop au sérieux ! » a t-il ainsi précisé. La volonté du montage est uniquement de faire rire et non pas de semer la discorde au sein des fans. Pourtant si l’on en croit la saison 2, Homelander pourrait rapidement être vaincu par les Avengers. En effet, ce dernier possède la même faiblesse que Superman : il ne peut pas supporter les ultra-sons. Les super-héros du MCU pourraient donc facilement se débarrasser de lui !

Si la saison 3 de The Boys n’inclura aucun des personnages du MCU apparaissant dans la vidéo, elle mettra pourtant en scène un nouveau personnage, Soldier Boy, parodiant ouvertement un certain Captain America. Détail amusant : Jensen Ackles qui interprétera le rôle avait refusé de jouer Hawkeye dans The Avengers !

Alors que les scénaristes planchent actuellement sur la nouvelle saison, les fans peuvent consoler leur attente avec les parodies imaginées sur la toile. Et l’arrivée prochaine d’un spin-off et de nombreuses surprises saura les faire patienter !

