The Boys : Une vidéo Deepfake imagine Chris Evans en Homelander

Les videos Deepfake sont devenues aussi virales que populaires sur la toile. Et les fans s’en donnent à cœur joie en modifiant le visage des supers-héros de The Boys.

Les créateurs web semblent vouloir modifier le visage des personnages mythiques de la série phare d’Amazon Prime Video. En effet, une récente vidéo s’est amusée à troquer le visage d’Antony Starr pour celui de Chris Evans dans la peau du redoutable Homelander !

Et si Homelander changeait de visage ? – Crédit : Amazon Prime Vidéo

On en vient à se demander si Chris Evans n’aurait pas un fait un Homelander plus vrai que nature, avec son sourire narquois et son regard troublant.

Chris Evans : un Homelander convaincant

La plupart des personnages exploités dans The Boys sont des caricatures cyniques des héros populaires de DC ou encore Marvel. Homelander vient parodier la figure mythique de Superman, imaginant ainsi à quoi ce dernier pourrait ressembler s’il manquait de compassion. La série met en exergue une soif insatiable de reconnaissance et des tendances sociopathes du personnage qui menacent à tout moment d’effacer le masque d’humanité qu’il porte lorsqu’il interagit avec les gens. Antony Starr livre une remarquable performance à l’écran. Mais en découvrant le montage avec Chris Evans, on se dit que celui-ci serait incroyablement convaincant !

Malgré sa bonhomie, Chris Evans a démontré sa capacité à endosser des rôles odieux et cyniques. Les fans gardent notamment en mémoire son narcissique Jake Wyler dans Not Another Teen Movie ou encore l’immonde Ransom Drysdale dans Knives Out.

Homelander possède également quelques aspects pouvant le comparer à Captain America. Mais la principale parodie de ce personnage, Soldier Boy, fera son apparition dans la saison 3. The Boys présente une vaste richesse de caricatures de super-héros. Si beaucoup sont évidentes, d’autres demeurent délicieusement obscures, Et ce serait une surprise à la fois agréable et dérangeante de voir Evans apparaître comme l’un d’entre eux.

Ce genre de vidéo, au-delà d’amuser les fans du programme, pourrait largement contribuer à inspirer les scénaristes de la série. Actuellement en plein travail sur la saison 3 et le spin-off, la production pourrait imaginer faire apparaître à l’écran quelques stars de la carrure de Chris Evans.

Source : We Got This Covered