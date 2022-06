The Elder Scrolls II Daggerfall : le jeu et son remaster sur Unity sont gratuits !

La version originale de The Elder Scrolls II: Daggerfall, le grand classique Bethesda de 1996, est disponible gratuitement sur GOG et sur Steam. Son remaster sur Unity, fortement recommandé pour y jouer en 2022, est également gratuit sur GOG.

Daggerfall Unity © GOG

The Elder Scrolls II : Daggerfall, sorti en 1996 sur MS-DOS, est un jeu important pour Bethesda Softworks. Le jeu aura été un véritable succès critique et commercial lors de sa sortie, remportant plusieurs prix. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, le titre propose le plus grand monde ouvert du jeu vidéo à ce jour. Près de 161 600 kilomètres carrés sont explorables, avec plus de 15 000 villes et villages, des dizaines de donjons, des tonnes de personnages avec lesquels interagir et combattre, etc.

En 2009 et pour commémorer le quinzième anniversaire de la franchise, Daggerfall était rendu gratuit en téléchargement sur le site Web de Bethesda. Le titre est désormais disponible gratuitement sur Steam et GOG. La plateforme de CD Projekt RED propose également gratuitement son remaster sur Unity, bien plus pratique à jouer que l’original en 2022. L’occasion de s’y mettre ?

En effet, le problème, c’est que jouer à Daggerfall en 2022 représente un certain défi. Car au-delà de ses graphismes nostalgiques et charmants (mais relativement datés), son interface et ses commandes n’auront pas supporté l’épreuve du temps, surtout si vous n’y avez jamais joué.

La meilleure façon de jouer à Daggerfall aujourd’hui est donc de passer par Daggerfall Unity. Il s’agit d’un remaster non officiel, conçu par des fans depuis la version open source originale du jeu et recréé dans le moteur graphique Unity. Cette version profite de nouveaux graphismes et mécanismes, de nouvelles commandes et, notamment, d’un support pour les mods.

Sorti en alpha en 2019, Daggerfall Unity était assez difficile à installer et à configurer, que ce soit sur Steam, depuis le Bethesda Launchr ou depuis le jeu original, sur disque. Heureusement, GOG propose désormais la version Daggerfall Unity – GOG Cut, avec une installation à portée de clic. Un seul téléchargement suffit, pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Notez que le remaster fait tout de même 5,5 Go.

Vous pouvez télécharger gratuitement Daggerfall Unity chez GOG à cette adresse. Daggerfall l’original est à télécharger sur GOG ici et sur Steam ici.