The Freestyle : le projecteur tout terrain Samsung à nouveau disponible !

Samsung a refait ses stocks et vous propose pendant quelques jours le projecteur polyvalent The Freestyle. Découvrez tous les secrets de ce bijou de technologie Samsung dans cet article.

Le projecteur The Freestyle est de retour sur le Samsung Shop ! Présenté lors du CES 2022 à Las Vegas, ce projecteur vous permet de profiter de tous vos contenus vidéos comme bon vous semble, et ce, avec un son à 360 degrés. Aussi polyvalent qu’efficace, il saura répondre aux besoins de chacun.

Un écran de 30 à 100 pouces sur toutes les surfaces avec un seul appareil

Très pratique et compact, le projecteur The Freestyle est portable et très simple d’utilisation. Il vous suffit de le poser sur un support pour projeter ce que vous souhaitez sur le mur d’en face ou même le plafond. Il suffit de l’incliner pour projeter où vous voulez. Intelligent, The Freestyle peut redresser automatiquement l’image projetée si celle-ci n’est pas rectangulaire ou droite. Il propose également la mise au point automatique pour une image toujours nette et peut s’adapter à un sol irrégulier.

Facilement transportable, il ne pèse que 800 grammes et peut s’insérer dans tous vos sacs grâce à sa forme ergonomique. Il est aussi très facile à prendre en main et peut se recharger avec une batterie externe (type USB-PD), 50W/20V et plus).

Autre gros point fort de l’appareil : il peut projeter vos contenus à courtes ou longues distances. Ainsi :

à 0,8m du mur, il propose un écran de 30”.

à 1,5m du mur, il propose un écran de 55”.

à 1,7m du mur, il propose un écran de 65”.

à 2m du mur, il propose un écran de 75”.

à 2,7m du mur, il propose un écran de 100”.

Grâce à sa calibration intelligente, il optimise les couleurs de sa diffusion et peut ainsi projeter vos contenus sur un mur non blanc. Pour une expérience complète, il propose un haut-parleur 360 degrés de 5W, le Full HD 1080p, le PurColor, la connexion avec votre smartphone en un seul geste et la compatibilité HDR.

Enfin, avec le projecteur The Freestyle de Samsung, vous avez accès à la plateforme Tizen, mais aussi aux assistants vocaux Samsung Bixby et Amazon Alexa.

The Freestyle est disponible sur le Samsung Shop pour 999€. Pour en profiter, n’attendez pas une seconde ! Les stocks sont en effet très limités et seuls les premiers arrivés pourront le recevoir.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.