Amazon Prime : quels sont les meilleurs avantages ? 

Si on observe uniquement les offres de streaming vidéo sur le marché actuel, l’abonnement du géant américain offre un très bon rapport qualité/prix. De plus, le service Amazon Prime offre l’accès à de nombreux autres avantages. En règle générale, s’y abonner est toujours une bonne idée. Pour que vous puissiez faire votre choix en tout état de cause, nous avons listé dans le détail, les prix et les avantages d’Amazon Prime.

💰 Quel est le prix d’un abonnement Amazon Prime ?

Comme dit précédemment, le service d’Amazon est loin d’être le plus cher parmi toutes les offres qu’on peut trouver sur Internet. En effet, pour 6,99 euros par mois ou pour 69,90 euros par an, il est possible d’avoir accès à de nombreux avantages. Parmi ces derniers, on retrouve, le service de livraison gratuite en un jour ouvré, Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming, Prime Photos ainsi que d’autres petits avantages.



Il existe aussi un abonnement spécifique pour les étudiants. Il s’agit de l’Amazon Prime Student au prix de 3,49€/mois ou de 34,95€/mois. Pour bénéficier de cette offre, il faut avoir entre 18 et 24 ans et fournir un justificatif de votre statut d’étudiant.

Enfin, si vous n’avez jamais été inscrit à Amazon Prime, il est possible de bénéficier de 30 jours d’abonnement gratuit et de 90 jours pour les étudiants. Nous reviendrons sur ce point plus bas dans notre article. Dernier point, il s’agit d’un service sans engagement, vous pouvez vous désabonner à tout moment si vous souhaitez l’arrêter.

🧐 Quels sont les avantages d’un abonnement Amazon Prime ?

Service de livraison express

C’est l’avantage le plus mis en avant par Amazon. Il permet d’avoir accès à la livraison gratuite (prix compris dans l’abonnement) en une journée ouverte sur la majorité des produits disponibles sur le catalogue du site. Ces derniers sont repérables grâce à la vignette Prime installée au-dessus du prix. Il est également possible de planifier les livraisons pour être sûr d’être présent au moment où le livreur arrive chez vous.

Vous avez l’opportunité de vous faire livrer le jour même grâce au service de livraison Express. Si vous commandez un produit le matin, vous pouvez le recevoir le soir de la même journée. Pour les abonnées, il suffit juste de faire un achat d’une valeur de 25 euros pour en bénéficier. Cependant, ce service est réservé à la région parisienne et à certaines grandes métropoles. On note aussi que les objets ont tendance à toujours arriver en bon état.

Prime Video

C’est la deuxième chose qui fait la réputation d’Amazon Prime. En effet, en plus de la livraison gratuite, il est possible de profiter d’un service de streaming vidéo. Le catalogue Amazon Prime Vidéo contient de nombreux films et séries exclusives. De plus, comme sur Netflix, il est possible de trouver des contenus plus anciens.

Mais à l’inverse de ce dernier, il est également possible de louer ou d’acheter des films, si vous avez des envies précises. De même, via l’application Prime Video, il est possible de s’abonner à d’autres services de streaming comme Paramount+, OCS, etc. Les amateurs de football peuvent également souscrire au Pass Ligue 1 pour ne rater aucun des matchs de la Ligue 1 Uber Eats. De plus, le Pass Warner vous permet d’accéder à tous les contenus HBO.

Prime Gaming

C’est tout simplement un équivalent du Xbox Game Pass de Microsoft ou du PlayStation Plus de Sony. Amazon Prime Gaming offre chaque mois des jeux gratuits et des contenus exclusifs in-game. Mais ce n’est pas tout, vous obtenez aussi un abonnement gratuit Twitch pour vous abonner à la chaîne de votre choix.

Pour cela, il faut uniquement lier votre compte Amazon à votre compte Twitch en quelques clics. Pensez-bien à utiliser cet abonnement offert par Prime Gaming pour soutenir le créateur ou la créatrice de contenu de votre choix.

Amazon Music

Comme son nom l’indique, il s’agit du service de streaming musical d’Amazon. Il permet d’accéder à plus de 100 millions de chansons sans publicités, mais aussi à des podcasts, des playlists et des stations. De plus, il est possible de profiter de ses musiques en hors connexion. Cependant, si vous voulez bénéficier, par exemple, de l’audio spatial, il faudra souscrire à Amazon Music Unlimited à 10,99 €/mois. Enfin, pour ce dernier, 3 mois d’essai gratuit sont offerts.

Prime Reading

Il s’agit de la bibliothèque en ligne d’Amazon. Le catalogue de cette dernière est complet, on peut trouver des livres de tous les genres. Il est presque impossible de ne pas y trouver son bonheur. De plus, il est possible de télécharger une application disponible sur Android et iOS. De même, vous pouvez évidemment en profiter sur les liseuses de la marque, les Kindle.

Amazon Photos

C’est un service d‘espace de stockage gratuit pour ranger vos photos. Vous pouvez y stocker autant de photos que vous voulez si vous êtes abonné. Il est même possible d’y conserver 5 Go de vidéo. Il est possible d’éditer les images et de créer des albums de famille. Ce service est loin d’être complet comparé à celui de marques spécialisées. Mais c’est un plus toujours bienvenu.

Accès exclusif aux ventes flash d’Amazon

Être membre Prime vous donne également accès aux Prime Days, qui ont lieu deux fois par an. Lors de ces ventes exclusives à durée limitée, Amazon propose de nombreuses promotions sur toutes sortes de produits. Par ailleurs, les abonnés au service Prime d’Amazon également d’un accès prioritaire aux Ventes Flash d’Amazon, qui ne sont pas uniquement réservées aux membres. Ainsi, les clients Prime peuvent accéder 30 minutes avant les non membres aux offres les plus intéressantes.

🆓 Essayer Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours

Si vous n’avez jamais souscrit à un abonnement Amazon, il est possible de profiter de 30 jours d’essai gratuit (90 jours si vous êtes étudiants). Évidemment, il vous sera possible de résilier l’abonnement avant les 30 jours afin de ne pas payer. Dans tous les cas, si vous ne l’avez jamais utilisé, l’arrivée des Prime Day peut être la bonne occasion.

En plus de bénéficier des services que nous avons listés précédemment, vous pourrez voir accès à des soldes réservées aux abonnés Amazon Prime. Sinon, cette période d’essai est aussi intéressante à utiliser au moment du Black Friday ou lors de la (probable) seconde édition des Prime Day en octobre.