Counter-Strike 2 : ce nouveau mode d’affichage va ravir tous les joueurs gauchers

Si Counter-Strike 2 n’a pas révolutionné le jeu de tir, c’est tant mieux, ce n’est pas ce qu’on lui demandait. Le FPS free-to-play est venu améliorer une recette qui fait mouche depuis plus de 20 ans, avec un rafraîchissement des graphismes et surtout une meilleure réactivité du jeu par rapport à son prédécesseur, Counter-Strike : Global Offensive.

D’autres améliorations sont plus mineures comme la possibilité de se faire rembourser les armes avant le début du round, ou celle qui arrive avec le patch le plus récent : l’affichage d’arme en main gauche. Nul doute que cet ajout de Valve va plaire à au moins 10 % des joueurs, c’est-à-dire des millions de personnes gauchères.

Counter-Strike 2 permet de tenir son arme dans la main gauche

Désormais la main gauche peut être désignée comme la main principale. Jusqu’ici, elle n’était utilisée que pour recharger, soutenir le canon de l’arme ou la crosse d’un pistolet. Désormais, celle-ci se charge d’appuyer sur la gâchette. Avec cette nouvelle option vient surtout un changement de côté de l’affichage de l’arme.

Les joueurs gauchers voient ainsi un parallèle entre leur souris et leur arme. Une juxtaposition du contrôleur physique et de l’arme virtuelle à laquelle ont toujours eu droit les joueurs droitiers, mais absente pour les gauchers. Cette injustice est maintenant réparée et comme le jeu est synchronisé, toute personne qui observe quelqu’un jouer de la main gauche la verra du même côté également.

Counter-Strike 2 donne la possibilité de définir la main préférée dans les options, afin qu’à chaque début de round le personnage prenne l’arme dans la bonne main. Une touche est également disponible (H par défaut) pour changer de main en cours de partie. En appuyant sur cette touche, le personnage ressort son arme de l’autre côté : on aurait adoré une animation un peu plus poussée, mais n’en demandons pas trop.

Par ailleurs le patch apporte également tout un tas de petits changements à Counter-Strike 2 au menu d’achats et au HUD, pour améliorer la qualité de vie en jeu. Le pool de cartes Active Duty a également été mis à jour, voyant le départ d’Overpass pour le retour Dust II. Valve précise au passage que de nombreuses autres cartes ont été modifiées comme Inferno, à vous de découvrir ces changements !

