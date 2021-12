Zelda Breath of the Wild : il reproduit le bouclier archéonique qui s’ouvre et se ferme avec des lumières

Un fan de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a reproduit dans la vraie vie le bouclier archéonique qui est l’un des meilleurs du jeu. La réplique a des lumières et peut s’ouvrir et se fermer comme dans Zelda.

Un joueur ingénieux de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a eu l’idée de recréer le bouclier archéonique du jeu dans la vraie vie. Le jeu en monde ouvert sorti sur la Nintendo Switch en 2017 comporte plusieurs dizaines de boucliers différents aux joueurs. Certains sont plus résistants que d’autres et sont plus ou moins efficaces pour parer les attaques.

La réplique du bouclier archéonique – Crédit : Gyro

Les boucliers les plus rares de Zelda Breath of the Wild ont également des propriétés spéciales. C’est le cas du bouclier archéonique reproduit en vrai par le passionné de Zelda. Dans le jeu, le bouclier archéonique est incontestablement l’un des meilleurs. Il permet effectivement de renvoyer les rayons des Gardiens tout en protégeant Link derrière sa surface bleue lumineuse. Les Gardiens étant des ennemis très puissants souvent responsables de la mort de Link, autant vous dire que les joueurs apprécient ce bouclier.

Cette réplique du bouclier archéonique ressemble à celui du jeu, mais il n’est pas aussi solide

L’utilisateur Reddit « u/Miroslavus » a partagé sa création dans une vidéo YouTube. Son bouclier ressemble effectivement à celui que l’on trouve dans Zelda Breath of the Wild, mais ce n’est pas tout. Comme dans le jeu, le fan a fait en sorte de recréer le mouvement du bouclier. Celui-ci peut s’ouvrir et se fermer même si le mécanisme n’est pas automatique, mais manuel. Il a d’ailleurs dû modifier un peu le mouvement du bouclier afin de pouvoir le reproduire.

Miroslavus montre le processus de création du bouclier archéonique dans sa vidéo. Il teste ensuite la durabilité de ce dernier qui est très solide dans le jeu. La réplique n’est évidemment pas aussi résistante, mais elle a survécu à l’assaut d’une épée jouet, d’un bâton et de fléchettes en mousse.

Néanmoins, le bouclier n’a pas aussi bien résisté aux bouteilles en verre et au tir d’un pistolet BB de 9 millimètres qui a laissé un impact. Enfin, The Legend of Zelda : Breath of the Wild inspire de nombreux fans arts comme celui-ci. Les joueurs reproduisent souvent des objets et des armes du jeu dans la vraie vie. Quelqu’un a même recréé le monde de Breath of the Wild dans Minecraft.

