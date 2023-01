The Last of Us : la série relance la vente des jeux vidéo avec une hausse de 238 %

La nouvelle série The Last of Us donne aux téléspectateurs envie de jouer aux jeux vidéo, à tel point que les ventes de The Last of Us Part I ont augmenté de 238 % au Royaume-Uni. Ces chiffres vont probablement augmenter dans les semaines à venir avec la sortie des prochains épisodes.

Diffusée depuis le 16 janvier sur Prime Video en France, la série The Last of Us est une adaptation des jeux vidéo de survival horror développés par Naughty Dog. Certains téléspectateurs découvrent donc l’univers de The Last of Us pour la première fois, ce qui leur donne envie de jouer aux jeux. En seulement quelques jours, la série HBO a réussi à relancer la vente des jeux vidéo. Les ventes de The Last of Us Part I ont ainsi déjà augmenté de 238 % au Royaume-Uni.

The Last of Us © HBO

Seulement deux épisodes de The Last of Us sont sortis pour le moment (un épisode par semaine), mais ils ont déjà réussi à exploser les compteurs de HBO. Cela explique que les ventes des jeux vidéo ont également explosé suite à la diffusion. Même les streams de la chanson finale ont augmenté de 220 % après le premier épisode.

Les ventes de The Last of Us Remastered sont en hausse de 322 %

Suite à la diffusion du premier épisode, les ventes de The Last of Us en version boîte ont fortement augmenté au Royaume-Uni. Nous n’avons pas encore les chiffres des autres pays, mais les ventes de The Last of Us Part I ont grimpé de 238 % au Royaume-Uni. The Last of Us Remastered a quant à lui vu ses ventes augmenter de 322 %.

The Last of Us Series on HBO is already spiking game sales after only 1 episode. Last Week in the UK



• The Last of Us Part I – Up 238%

• The Last of Us Remastered – Up 322%



Over the coming weeks this show is gonna push a lot of units of both Part I and Part II Sales https://t.co/36GPVkyhMY pic.twitter.com/p4H0Nt574y — Benji-Sales (@BenjiSales) January 22, 2023

Les ventes en hausse concernent uniquement le premier titre de la franchise The Last of Us. Ce n’est pas étonnant puisque le début de la série correspond au début de l’aventure de Joel et Ellie dans le mode post-apocalyptique. Par conséquent, les ventes de The Last of Us Part II pourraient également grimper quand la première saison de la série touchera à sa fin.

En tout cas, il ne fait donc aucun doute que les ventes des jeux The Last of Us vont continuer de grimper dans les semaines à venir avec la diffusion des nouveaux épisodes de la série. Le deuxième épisode est disponible depuis le 23 janvier sur Prime Video tandis que le troisième arrivera le 30 janvier.

Source : @BenjiSales / Twitter