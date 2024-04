EA Play : une grosse hausse de prix annoncée, le Xbox Game Pass pourrait suivre aussi

EA Play augmente ses tarifs © Envato

C’est officiel, EA Play va subir une augmentation de prix à partir du 10 mai 2024. Cette nouvelle, bien que peu surprenante, n’en est pas moins décevante pour les joueurs qui profitent de ce service d’abonnement. Mais cette hausse pourrait également avoir des implications pour le Xbox Game Pass, qui inclut EA Play dans sa formule Ultimate.

Voici les nouveaux tarifs d’EA Play

Les nouveaux tarifs d’EA Play sont les suivants :

EA Play standard : 5,99 € par mois / 39,99 € par an (contre 3,99 € et 24,99 €)

: 5,99 € par mois / 39,99 € par an (contre 3,99 € et 24,99 €) EA Play Pro : 16,99 € par mois / 119,99 € par an (contre 14,99 € et 99,99 €)

Soit une augmentation de 2 € par mois et 15 € par an pour l’abonnement standard, et de 2 € par mois et 20 € par an pour l’abonnement Pro. Une hausse significative qui pourrait inciter certains joueurs à se résilier.

Un impact potentiel sur le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass Ultimate inclut EA Play standard dans son offre. Pour le moment, Microsoft n’a pas annoncé de changement de prix pour son service. Mais il est tout à fait possible que l’augmentation des prix d’EA Play incite Microsoft à revoir les tarifs de son Game Pass Ultimate.

En effet, le Game Pass Ultimate est actuellement proposé à 14,99 € par mois. Si Microsoft devait maintenir ce prix — tout en incluant EA Play Pro — cela reviendrait à une augmentation de prix pour les joueurs qui ne souhaitent pas profiter du catalogue complet d’EA. À combien, ça, difficile à dire.

Un avenir incertain pour les services d’abonnement

L’augmentation des prix d’EA Play est une nouvelle tendance inquiétante pour les joueurs. En effet, cela pourrait signifier que les services d’abonnement de jeux vidéo vont devenir de plus en plus chers. Malgré cette hausse, EA Play reste une offre intéressante pour les fans des jeux EA. Le service donne accès à un large catalogue de jeux, y compris les derniers titres comme Battlefield 2042 et EA Sports FC 24.

De son côté, le Xbox Game Pass offre un rapport qualité-prix exceptionnel, avec un catalogue de jeux immense. Reste à savoir si Microsoft sera en mesure de maintenir ce prix attractif face à la hausse des prix des services concurrents.