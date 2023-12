The Last of Us Online : Naughty Dog annule son jeu multijoueur pour une bonne raison

The Last of Us Online est annulé, Naughty Dog l’a annoncé cette nuit dans un billet de blog. C’était attendu : les nuages noirs s’amoncelaient depuis un moment au dessus de ce jeu multijoueur. Dans la publication, le studio explique la raison de ce choix.

Naughty Dog a annoncé cette nuit l’annulation de The Last of Us Online. Les développeur derrière le studio travaillait depuis 2020 au développement de ce jeu multijoueur. Dans un billet de blog, le studio explique qu’il était en pré-production sur The Last of Us Online alors même qu’il travaillait sur The Last of Us Part II. “Nous étions enthousiastes quant à la direction que nous prenions“, indique le communiqué.

C’était attendu : début octobre, on apprenait que le prochain jeu The Last of Us était menacé. Il s’agissait bien là de The Last of Us Online. De nombreux sous-traitants contractuels étaient remerciés, notamment une vingtaine de développeurs. Cela n’augurait rien de bon pour la suite des choses et Naughty Dog a finalement décidé d’enterrer pour de bon le projet.

Pourquoi Naughty Dog annule-t-il The Last of Us Online ?

La raison est très simple. “Pour sortir et soutenir The Last of Us Online, nous aurions dû mettre toutes les ressources de notre studio au service du contenu post-lancement pour les années à venir, ce qui aurait eu un impact sévère sur le développement des futurs jeux solo“, explique Naughty Dog. Le développement de ce jeu a peu à peu mis le studio devant un choix.

Devenir un studio de jeux multijoueurs en live service

Continuer à se concentrer sur les jeux narratifs en solo

La direction a finalement choisi cette deuxième voie, puisque ce sont ces “jeux qui ont défini l’héritage de Naughty Dog.” Pourquoi se lancer sur un terrain multijoueur risqué où le studio n’a aucune expérience, quand il est déjà reconnu pour ses jeux solo captivants ? Des enseignements sont à tirer du désastre connu par Bethesda avec Fallout 76.

Et nous pouvons nous en réjouir, car Naughty signale avoir “plus d’un” nouveau titre solo en préparation. En attendant, les joueurs PlayStation sont encore chouchoutés par le studio, puisque The Last of Us Part II Remastered arrive sur PS5 mais pas sur PC. Windows avait enfin droit au portage du premier jeu en mars, dans une sortie tout à fait catastrophique. En juin, The Last of Us sur PC retrouvait le macaron vert du Steam Deck : a priori, le jeu est désormais débarrassé de ses bugs.