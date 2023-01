The Last of Us : quelle chanson retentit à la fin du premier épisode (et pourquoi c’est important) ?

La diffusion de la série The Last of Us a enfin démarré. Riche en émotions, le premier épisode s’est achevé sur un plan inquiétant de la radio de Joel qui joue une chanson. Voici ce que cela implique pour la suite de l’intrigue.

The Last of Us a démarré sa diffusion sur Prime Video ce lundi 16 janvier. Un premier épisode qui pose les jalons de l’aventure post-apocalyptique adaptée du jeu vidéo éponyme. Si vous ne l’avez pas encore visionné, nous vous conseillons de revenir consulter cet article une fois chose faite pour éviter les spoilers !

À la fin de l’épisode 1, qui a fait crasher les serveurs HBO, la caméra s’attarde sur la radio de Joel. Celle-ci diffuse la chanson “Never Let Me Down Again” de Depeche Mode sortie le 24 août 1987. Un choix qui n’a rien d’anodin puisqu’il s’agit d’un code. Plus tôt dans l’épisode, Ellie avait pu le déchiffrer en consultant un catalogue de hits Billboard posé à côté de la radio. Celui-ci fait référence à Frank et Bill, les deux contrebandiers avec qui traitent Joel et Tess.

The Last of Us : une chanson de Depeche Mode qui annonce des ennuis

Le catalogue nous apprend que si une chanson des années 60 retentit, ils n’ont pas de nouveaux stocks. À l’inverse, si une chanson des années 70 est jouée, cela signifie qu’ils ont des nouveaux produits. À côté de la section années 80, on observe seulement un X rouge. Un signe de mauvais augure qui signifie que les deux contrebandiers ont des ennuis, comme a pu le déduire l’ingénieuse Ellie en discutant avec Joel à ce sujet.

Reste désormais à savoir ce qui est arrivé à Bill et Frank alors que Joel et Tess ont prévu d’aller les voir. Évidemment, les joueurs qui se souviennent du jeu le savent bien. Mais si l’on se fie à la bande-annonce de la série The Last of Us, il y aura des nuances entre le jeu et la série sur ce pan précis de l’intrigue.

Ces deux personnages sont des contrebandiers qui travaillent régulièrement avec Tess et Joel. Ils leur fournissent notamment des armes, des munitions et des outils pour la survie en échange de tout ce qu’ils ont à offrir d’intéressant. Dans la série, Frank et Bill sont campés respectivement par Nick Offerman et Murray Bartlett.