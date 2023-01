La série The Last of Us est la meilleure adaptation de jeu vidéo de l’histoire, selon les premières critiques

La série The Last of Us sera enfin dévoilée au grand public le 15 janvier. Comme à l’accoutumée, la presse spécialisée a pu visionner le programme en avant-première. Globalement, les premières critiques sont dithyrambiques malgré quelques points négatifs relevés. Morceaux choisis.

The Last of Us déchaîne les passions © HBO

La date de sortie de la série The Last of Us se rapproche à grand pas. Le programme sera diffusé à compter du 15 janvier prochain outre-Atlantique. Les Français devront visiblement patienter plus longtemps puisque la Warner a seulement indiqué que The Last of Us sortirait “prochainement” sans préciser l’identité du diffuseur pour la France. En guise d’avant-goût, vous pouvez tout de même découvrir les premières critiques qui ont été dévoilées par la presse spécialisée.

Globalement, les premiers retours sont très positifs. La BBC qualifie notamment la série de “meilleure adaptation de jeu vidéo jamais réalisée”. “Pour les joueurs, l’adaptation est hautement habile mais toujours capables de surprendre. Pour les néophytes, c’est une encapsulation du cœur et de l’âme du jeu – ses personnages pleins de sang, son intrigue soignée, ses thèmes matures d’amour et de perte”.

The Last of Us : la série HBO séduit la presse spécialisée

Même son de cloche chez Empire qui estime également qu’il s’agit de la meilleure adaptation de jeu de l’histoire. D’après le média, la série incarne à merveille la façon dont il faut réaliser une adaptation “en conservant les éléments ayant fonctionné tout en ayant la confiance d’explorer de nouvelles voies audacieuses, d’élargir l’univers, de faire quelque chose qui tient debout sur ses deux pieds”.

De son côté, The Verge considère la série comme “solide” pour sa faculté à “assembler de manière experte une nouvelle version d’une histoire bien-aimée d’une manière qui est presque certaine d’atteindre et de parler à un public plus large”. Pour Screen Rant, The Last of Us est “une excellente adaptation, renforcée par des performances époustouflantes d’un casting génial”. Game Spot acquiesce : “Pascal et Ramsey sont magnifiques en Joel et Ellie. Dans le premier épisode, j’ai pleuré deux fois en regardant Pascal jouer le rôle de Joel”, reconnaît le rédacteur.

La série recueille également quelques critiques négatives

Du côté des point négatifs, Entertainment Weekly souligne qu’il est difficile de savoir s’il s’agit d’une adaptation ou d’une rediffusion. “Un épisode change complètement le canon du jeu, mais certaines scènes sont recréées plan par plan”, pointe le journaliste. “Cela peut fonctionner pour les néophytes ou les fans qui préfèrent les adaptations à peine modifiées. Mais cela contribue au sentiment de regarder la rediffusion de quelque chose d’autre”.

TV Guide affirme quant à lui que “l’histoire semble parfois précipitée” et que “la série aurait pu élargir encore plus sa perspective au-delà du matériel source”, estimant qu’elle est “à son paroxysme quand elle va au-delà du jeu”. Pour le retardataires, voici la bande-annonce de The Last of Us :