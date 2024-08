The Last of Us saison 2 : Abby apparaît dans le trailer et vous ne l’avez pas vue

Max vient de diffuser un teaser de la saison 2 de The Last of Us prévue en 2025. Si la séquence avec Joel retient logiquement l’attention, la bande-annonce cache aussi une courte séquence dans laquelle Abby apparaît pour la première fois.

© HBO

Après une première saison de haute volée, la série The Last of Us va faire son retour en 2025 avec de nouveaux épisodes couvrant une partie de l’histoire de The Last of Us Part 2. Max vient de diffuser un premier teaser de cette deuxième saison de TLOU.

Parviendra-t-elle à faire honneur à l’excellent jeu vidéo de Naughty Dog et à ses personnages marquants ? Joel et Ellie, incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey devraient encore crever l’écran, mais une autre actrice, Kaitlyn Dever, pourrait aussi faire sensation. D’ailleurs, elle apparaît subrepticement dans le dernier teaser de Max.

Un premier aperçu en vidéo d’Abby dans la saison 2 de The Last of Us

Pour annoncer les séries à venir sur sa plateforme d’ici fin 2024 et en 2025, Max a choisi de publier une vidéo compilant quelques secondes de chacun de ses programmes les plus attendus. Bien sûr, la saison 2 de The Last of Us, programme original HBO, en fait partie.

Ce trailer met en avant Joël, qui répond à une question d’une femme jouée par Catherine O’Hara concernant ce qu’il s’est passé à l’hôpital Saint Mary, à la fin de la première saison. « Qu’est-ce que tu as fait ? », l’interroge-t-elle. « Je l’ai sauvée », rétorque un Joël ému. Notez que dans The Last of Us Part II, le père de Sarah a cette même discussion, mais avec son frère Tommy.

À lire > The Last of Us saison 2 : une suite violente, extrême et éprouvante pour les acteurs

Cette séquence est évidemment la plus importante du court teaser diffusé par Max. Cependant, les dernières secondes durant lesquelles les plans s’enchaînent ne manquent pas d’intérêt non plus, puisqu’on aperçoit très furtivement la première apparition de Kaitlyn Dever dans le rôle d’Abby.

Elle rampe sous une clôture poursuivie par des infectés, une séquence dont se rappellent sûrement très bien les fans de The Last of Us Part 2. Impossible de se faire un avis sur la performance de l’actrice d’Unbealievable en tant qu’Abby sur ceci : il faudra attendre une première image ou bande-annonce officielle.

Dans le jeu vidéo, la comédienne Laura Bailey prête ses traits et sa voix à la jeune femme. Abby fait partie des nouveaux personnages importants de la saison 2 de The Last of Us avec Dina, jouée par Isabela Merced ou encore Jesse, incarné par Young Mazino.