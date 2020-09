The Mandalorian : Disney est parti pour au moins 4 saisons, selon Moff Gideon

Il y a quelques mois, on apprenait que le créateur et showrunner de la série The Mandalorian Jon Favreau travaillait déjà sur l’écriture d’une troisième saison. Les bonnes nouvelles continuent pour les fans du show Disney+, car selon Moff Gideon, le studio aurait déjà prévu un quatrième chapitre.

Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dans The Mandalorian – Crédit : Disney+

Avec la série The Mandalorian, Lucasfilm et Disney ont su reconquérir le cœur des fans de Star Wars, déçus par les derniers films de la saga. De quoi donner confiance au studio, qui a déjà dans ses cartons plusieurs autres shows inspirés de la franchise créée par George Lucas. The Mandalorian semble en outre avoir séduit la critique. Le week-end dernier, la série de Jon Favreau a en effet remporté pas moins de 7 Emmy Awards. Avec un tel succès de la première saison, Disney voit déjà loin. Bien que le studio ne l’ait pas encore annoncé officiellement, la saison 4 semble déjà confirmée. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre l’acteur Giancarlo Esposito.

Les saisons 3 et 4 de The Mandalorian apporteront des réponses

Dans une interview avec le magazine People, l’interprète de Moff Gideon a en effet évoqué les saisons 3 et 4 de The Mandalorian, dans lesquelles selon lui, le public « commencera à obtenir des réponses ». La saison 2 devrait donc continuer à soulever beaucoup de questions, comme en témoigne d’ailleurs la bande-annonce dévoilée la semaine dernière. Ce nouveau chapitre introduira en effet plusieurs nouveaux personnages, et il faudra certainement une saison de plus pour comprendre leurs liens avec nos deux héros Din Djarin et le tant convoité Baby Yoda. Les prochains épisodes nous éclaireront cependant déjà sur le passé de Moff Gideon et notamment sur la manière dont il a obtenu le Sabre Noir. Mais le mystérieux vilain ne dévoilera certainement pas tous ses secrets.

Si Esposito évoque déjà une saison 4, on peut en effet imaginer que le studio ait déjà discuté de ce projet avec l’acteur. Cela signifierait que son personnage serait encore au casting de ce quatrième chapitre. En attendant d’en savoir plus, les fans de The Mandalorian n’ont plus que quelques semaines à patienter pour retrouver Mando et Baby Yoda. La saison 2 de The Mandalorian sera diffusée sur Disney+ à partir du 30 octobre prochain.

The Mandalorian saison 2 : Mando et Moff Gideon s’affronteront dans une « bataille emblématique »

