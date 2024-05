The Mandalorian & Grogu : une actrice légendaire pourrait intégrer le casting

En début d’année, Lucasfilm a officialisé un projet de film dérivé de la série à succès The Mandalorian. Réalisé par l’inévitable Jon Favreau, ce long-métrage prometteur marquera le retour de Star Wars dans les salles obscures, sept ans après la sortie de L’Ascension de Skywalker. On y retrouvera évidemment Pedro Pascal, l’interprète du valeureux Din Djarin qui sera secondé par ses deux doublures Brendan Wayne et Lateef Crowder.

Une autre actrice de renom pourrait intégrer le casting. Comme le révèle Variety, Sigourney Weaver serait en pourparlers pour rejoindre l’aventure. Cette comédienne a déjà un CV impressionnant à son actif, ayant participé à des films emblématiques de science-fiction. On la retrouve notamment dans Avatar où elle incarne Grace Augustine, chef du projet Avatar. Elle sera ensuite rappelée pour Avatar 2 où elle reprendra son rôle ; elle campera aussi celui de l’adolescente na’vi Kiri.

The Mandalorian & Grogu : Sigourney Weaver bien partie pour intégrer le casting

Sigourney Weaver a fait aussi forte impression dans la franchise Alien, participant à quatre films et même au jeu vidéo Alien: Isolation. On la retrouve également dans plusieurs opus de SOS Fantômes. Si les négociations avec Disney sont concluantes, elle pourrait donc faire bientôt ses premiers pas dans une autre saga de science-fiction iconique. On ignore toutefois encore quel rôle lui serait réservé dans le film The Mandalorian & Grogu.

Il faut dire que ce long-métrage est encore entouré de beaucoup de mystères. Rien n’a été révélé sur l’intrigue et on ne sait toujours pas s’il prendra la suite de la saison 3 de la série ou s’il sera précédé par une quatrième saison. Tout devrait s’éclaircir dans les prochains mois. Disney a déjà dévoilé la date de sortie du film qui arrivera dans les salles obscures le 22 mai 2026. The Mandalorian & Grogu devrait bénéficier d’un budget de 120 millions de dollars.