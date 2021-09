Star Wars : The Book of Boba Fett : date de diffusion et premier poster pour la série Disney+

Disney+ fait un gros cadeau aux fans de Star Wars. The Book of Boba Fett dévoile sa date de diffusion en plus d’un premier poster.

Boba Fett se révèle ! – Crédit : Lucasfilm

Disney étend l’univers Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm. Une nouvelle trilogie a vu le jour tandis que la suivante est repoussée à cause de la pandémie. Sans oublier les films dérivés et autres séries comme The Bad Batch et The Mandalorian sur Disney+. Et récemment, le géant du divertissement dévoilait la mise en production de The Book of Boba Fett. Une série, vous vous en doutez, centrée sur le chasseur de primes. Et après des mois de teasing, on connaît la date officielle de diffusion (en plus d’un premier poster).

Boba Fett pose fièrement sur le trône de Jabba le Hutt

His story is only beginning. The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on #DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/uXQbjSsLlQ — Disney+ (@disneyplus) September 29, 2021

Disney+ livre la date de diffusion de The Book of Boba Fett : à partir du mercredi 29 décembre. Une date très proche de celle d’une autre série attendue du service de streaming, Hawkeye. Bien évidemment, il faudra s’attendre à un rythme hebdomadaire.

En plus de la date de diffusion, on découvre un premier poster. Boba Fett est confortablement assis sur le trône de Jabba le Hutt. Les personnages s’étaient croisés dans Star Wars, épisode V : L’Empire contre-attaque. Rappelons que le chasseur de prime apparaît dans la seconde saison de The Mandalorian.

En plus de ces deux informations de taille, Disney+ partage le synopsis de la série.

The Book of Boba Fett, une aventure palpitante de Star Wars, présente le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand dans les bas-fonds de la galaxie. Ils retournent sur la planète sableuse de Tatooine pour revendiquer le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

Temuera Morrison reprend son rôle de Boba Fett

Robert Rodriguez signe cette nouvelle série (Sin City, Une nuit en enfer). L’homme a déjà réalisé l’épisode de la saison 2 de The Mandalorian avec Boba Fett. En août dernier, le cinéaste avait teasé la série : « Ça va vous époustoufler (…) Les gens vont être tellement excités ». Brandon Wayne, cascadeur, révélait que Boba Fett va « être bien plus grincheux que le Mando. Il n’a pas le choix, car c’est un personnage vraiment différent ».

Temuera Morrison joue Boba Fett, Ming-Na Wen est Fennec Shand.

