The Mandalorian : Pedro Pascal dévoile ses idées pour la saison 4

Alors que la saison 3 de The Mandalorian est programmée pour l’année prochaine, Pedro Pascal et sa collègue Emily Swallow ont déjà des idées scénaristiques pour la saison 4.

The Mandalorian © Lucasfilm

Comme nous le détaillons dans notre dossier dédié à The Mandalorian, la saison 3 sera riche en enjeux. Entre la reconquête de Mandalore, le maniement du Sabre Noir, la progression de Grogu, Din Djarin ne devrait pas chômer au cours de la future salve d’épisodes attendus avec une vive impatience par les fans. Le personnage de l’Armurière, que nous avons revue dans Le Livre de Boba Fett, fera aussi son retour dans la série phare de Disney+.

Lors d’une interview croisée, son interprète Emily Swallow et Pedro Pascal ont évoqué de possibles enjeux pour la saison 4 de The Mandalorian déjà en développement. L’actrice a suggéré qu’il serait intéressant de raconter les espoirs et les rêves de son personnage, cantonné pour le moment à son rôle rigide d’Armurière ne jurant que par le credo. Et Swallow d’imaginer avec humour qu’elle aimerait peut-être ouvrir « un petit bar karaoké pour ses amis mandaloriens ».

The Mandalorian : les acteurs songent déjà à la saison 4

De son côté, Pedro Pascal a indiqué que les épisodes futurs pourraient aborder les « problèmes de papa » de son personnage. Aussi mignon soit-il, Grogu est effectivement imprévisible en raison de sa grande sensibilité à la Force qu’il peine encore à apprivoiser. Sa gourmandise légendaire est en outre une grande source de distraction susceptible d’agacer son père adoptif.

Par ailleurs, Pascal trouve aussi un intérêt à brosser plus en profondeur sa relation avec le méchant Moff Gideon, campé par Giancarlo Esposito. Et de suggérer que Disney développe à l’avenir des spin-offs sur le vilain et l’armurière. Nous n’en sommes évidemment pas encore là et il faudra visionner l’acte 3 pour savoir si les enjeux évoqués par les deux comédiens étaient pertinents pour la suite de l’intrigue. La saison 3 de The Mandalorian est prévue pour 2023.