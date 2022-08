The Mandalorian : l’acteur Giancarlo Esposito est un spécialiste des duels au sabre laser

En attendant la saison 3 de The Mandalorian qui promet d’être plus sombre et bien meilleure que les autres selon Pedro Pascal qui est l’interprète de Din Djarin, les fans doivent se contenter de tout le contenu lié à la série. Autant vous dire qu’ils ont été ravis de voir Giancarlo Esposito manier le sabre laser sur scène. Il a plus spécifiquement utilisé le Darksaber, aussi appelé sabre noir en français.

Giancarlo Esposito dans The Mandalorian – Crédit : Disney+

Lors de la Fan Expo Boston qui s’est déroulée du 12 au 14 août, Giancarlo Esposito a eu l’occasion de monter sur scène pour faire une démonstration de ses compétences au sabre laser. Il a effectivement accepté de participer à un duel devant la foule de fans.

Giancarlo Esposito a impressionné les fans avec son duel au sabre laser

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo YouTube ci-dessous, Giancarlo Esposito manie le Darksaber à la perfection. Sans spoiler, rappelons d’ailleurs que son personnage Moff Gideon est un ancien officier de l’Empire Galactique. Il a dirigé un vestige de l’Empire cinq ans après la bataille d’Endor. Cela explique pourquoi il utilise un Darksaber et non un sabre laser normal comme celui utilisé par les Jedi.

En tout cas, les fans ont adoré voir Giancarlo Esposito monter sur scène pour un duel au sabre laser. Ce n’est pas tous les jours qu’un acteur de The Mandalorian participe à un duel de sabre laser en public. D’ailleurs, ce n’est pas encore confirmé, mais Giancarlo Esposito pourrait bien revenir dans la saison 3 de la série à succès de Disney+.

Nous savons néanmoins que la saison 4 de The Mandalorian est déjà en cours de développement même si la saison 3 n’est pas attendue avant février 2023. De plus, un film pourrait aussi être en préparation chez Disney, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé. L’acteur Pedro Pascal pense cependant qu’une adaptation cinématographique de The Mandalorian est une évidence. Pour lui, « ce serait un rêve devenu réalité ».

