The Mandalorian : pourquoi l’Empire veut tellement s’emparer de Bébé Yoda ?

La saison 1 de The Mandalorian est terminée, mais tous les fans se demandent toujours pourquoi l’Empire veut absolument mettre la main sur Bébé Yoda ? Une nouvelle théorie des plus obscures tente de répondre à cette question.

La série The Mandalorian a introduit un nouveau personnage Star Wars dont la popularité a réussi à égaler celle des créatures les plus emblématiques de la saga. Mais après 8 épisodes, le mystère reste entier autour des origines de Bébé Yoda, et surtout des raisons qui poussent Moff Gideon et l’Empire à vouloir s’emparer de l’Enfant.

La saison 2 de The Mandalorian nous en apprendra certainement plus sur le destin de Bébé Yoda, mais il faudra être patient pour la découvrir. Sa diffusion sur Disney + n’est prévue que pour fin 2020, et ce, si la post-production n’est pas trop impactée par la crise pandémique. En attendant, les fans continuent d’élaborer des théories sur le destin du personnage le plus mignon de la galaxie.

L’une d’entre elles, envisagée par l’utilisateur Reddit StarsFan93, s’appuie sur un épisode de la série Star Wars : The Clone Wars, dont la dernière saison est diffusée en ce moment sur Disney+. Et il faut reconnaître que cette nouvelle hypothèse pourrait apporter une explication tout à fait crédible à l’obsession de l’Empire pour la petite créature.

Palpatine veut faire de Bébé Yoda son esclave

L’épisode en question, intitulé Children of the Force, révèle que l’empereur Palpatine kidnappait des enfants sensibles à la Force pour réaliser d’obscures expériences. On le voit même réaliser une opération appelée « conditionnement d’esclave chirurgical ». L’objectif de ces expériences est de constituer un groupe d’enfants-esclaves dotés de pouvoirs de la Force. Dans l’épisode, Palpatine est prévenu que ces opérations pourraient tuer les enfants.

Cet élément fait étrangement écho à une séquence de l’épisode 3 de The Mandalorian, dans lequel Mando entend le Client (Werner Herzog) évoquer le fait que l’expérience pourrait potentiellement tuer l’enfant. Les intentions de Moff Gideon seraient-elles donc les mêmes que celles de Palpatine ? Ou le Client, qui tient absolument à récupérer l’Enfant vivant, servirait-il directement l’Empereur et ses expériences obscures ? Cet épisode de The Clone Wars rend tout à coup ces théories tout à fait plausibles.

D’autres hypothèses circulent sur le Web. La plus persistante d’entre elles affirme que l’Empire veut simplement cloner Bébé Yoda. Nous saurons laquelle avait vu juste, on l’espère, dans la saison 2 de The Mandalorian. Pour voir ou revoir la première saison, rendez-vous sur Disney+, lancé hier en France. Les quatre premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur le service.

