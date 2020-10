The Mandalorian : un fan créé un pod Baby Yoda qui vole !

Depuis son apparition dans la série Disney+, Baby Yoda est devenu une figure incontournable du petit écran. A tel point que le personnage fait une incursion remarquée dans les médias. En effet, Baby Yoda est apparu dans le célèbre Time Magazine, aidant les pompiers à combattre les incendies de forêt dans le nord-ouest du Pacifique. Il est même devenu la mascotte officielle du tournage de la saison 2. Il n’en fallait pas davantage pour qu’un fan réalise un pod ayant la capacité de voler !

Baby Yoda vole la vedette dans The Mandalorian – Crédit : Disney +

L’ingénieur Adam Woodworth a véritablement réussi à créer un mini-pod de vol stationnaire Baby Yoda. Le succès pourrait être retentissant si Disney décidait de l’intégrer à son merchandising officiel !

Baby Yoda : Quand un fan surpasse les attentes !

Un des accessoires notables de Baby Yoda est sa capsule de vol stationnaire.Il n’en fallait pas moins pour que Woodworth travaille à sa reproduction. Le jeune ingénieur a su séduire les fans de la série en dévoilant le fruit de son travail titanesque. C’est sur la plateforme Youtube que le jeune homme a publié une vidéo remarquée de sa création, devenue depuis virale !

Le choix porté sur le personnage ne doit rien au hasard ! Il ne fait aucun doute que Baby Yoda est devenu la star de The Mandalorian. Ce qui rend son personnage si important et emblématique, c’est qu’il parvient à humaniser le mandalorien. Il aide ainsi le spectateur à accepter qu’un être humain puisse se cacher sous le casque. Devenu le chouchou des réseaux sociaux, sa renomée virale reste au sommet. Le personnage parvient à offrir une dose vitale de gentillesse et de bonne humeur dont le monde à besoin, et en particulier en cette année tumultueuse.

Le personnage sera d’ailleurs de retour dans la prochaine saison. La fin de la saison 1 montrait la tentative de ramener Baby Yoda au sein de son espèce sur sa planète natale. Indépendamment de l’intrigue qui sera développée autour de son destin, le personnage risque encore de faire chavirer les esprits et inspirer le fan-art sur la toile.

Disney+ semblant partant pour produire quatre saisons de sa série à succès, nul doute que Baby Yoda a encore de beaux jours devant lui !

Source : Screenrant