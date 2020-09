The Mandalorian, saison 2 : série de nouvelles photos avec Baby Yoda

The Mandalorian, saison 2, nous livre enfin ses premières images. Des images signant le retour de certains personnages connus de la saison 1, dont… Baby Yoda !

De nouvelles photos pour The Mandalorian, saison 2 – Crédit : Lucasfilm

La série Disney+ The Mandalorian a récemment annoncé une date de diffusion pour sa seconde saison. Une seconde saison déjà très attendue, alors que la troisième est déjà prévue. Il faut dire que, face à son immense succès, Lucasfilm a tout intérêt à miser sur cette série aux allures de western crépusculaire. Un succès reposant notamment sur la présence du Baby Yoda, immédiatement devenu culte chez les fans de Star Wars. Et en attendant la première bande-annonce de la saison 2 de The Mandalorian, de nouvelles photos sont apparues. Des photos exclusives publiées par EW.

Baby Yoda est de la partie

Le Mando va continuer à protéger Baby Yoda contre l’Empire – Crédit : Lucasfilm

Que serait The Mandalorian sans son Baby Yoda ? Un surnom affectueux pour un personnage qui aura chamboulé les fans de Star Wars, grâce à une présence inattendue et gardée secrète pendant la production.

Et comme le montre le cliché ci-dessus, tiré de la saison 2, Baby Yoda sera toujours aux côtés du chasseur solitaire. On aura sans doute l’occasion d’en savoir plus sur ce mystérieux petit être, de la même race que Yoda. Dans la saison 1, le Mando, chasseur de primes, est chargé de récupérer Baby Yoda, alors âgé de 50 ans, contre un gros contrat non-officiel. Un contrat commandité par l’Empire qui ne siéra pas au héros qui se ravisera en découvrant que l’être d’apparence enfantine, présent dans l’univers Marvel, maîtrise la Force. Le Mando décide de sauver Baby Yoda des mains de ses commanditaires, alors que la galaxie se lance à sa poursuite.

La nouvelle saison consiste à une plus grande histoire dans ce monde. Les histoires deviennent moins isolées, mais chaque épisode possède propre saveur, et j’espère que nous apportons beaucoup plus de portée à la série.

– Jon Favreau, showrunner de The Mandalorian

Le Mando, sur son Speeder, accompagné de Baby Yoda – Crédit : Lucasfilm

Un autre cliché de la saison 2 nous montre le Mandalorien sur son Speeder, Baby Yoda dans sa besace (ouvrez l’œil !). Preuve que les deux personnages sont désormais indissociables.

Pour le reste des photos, visible ci-dessous, The Mandalorian joue une nouvelle fois la carte du mystère. N’apparaissent que des personnages déjà connu par les spectateurs. D’abord, Greef Karga, qui donne la mission au Mando de récupérer Baby Yoda, et le chef de la guilde Bounty Hunters, incarné par Carl Weathers. On aperçoit également Cara Dune, jouée par Gina Carano, ancienne championne de MMA. Le personnage est allié avec le Mando.

EW et Lucasfilm n’auront pas dévoilé de clichés de Boba Fett, qui signera bien son retour dans l’univers cinématographique Star Wars avec cette seconde saison, ou encore Moff Gideon, possesseur du Darksaber joué par Giancarlo Esposito. Idem pour Rosario Dawson, incarnant Ahsoka Tano, et Timothy Olyphant dans un rôle secret.

Greef Karga et Cara Dune aideront encore le Mando – Crédit : Lucasfilm

Greef Karga sera bien présent – Crédit : Lucasfilm

L’une des alliées du Mando, au rendez-vous – Crédit : Lucasfilm

Une saison 2 programmée pour le 30 octobre

Lucasfilm prend son temps pour dévoiler les images de la saison 2 du show disponible sur Disney+. Alors qu’elle sera diffusée le 30 octobre prochain, la saison 2 de The Mandalorian n’a rien dévoilé de plus que ces images, même pas une ligne de son intrigue.

Une stratégie payante pour Disney qui avait déjà emballé les spectateurs lors de la révélation de Baby Yoda. Un coup de maître pour une série attendue par énormément de fans de Star Wars et une production gigantesque à plusieurs millions de dollars, sans fuites.